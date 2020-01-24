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Наполи отдал защитника в аренду в Сампдорию

Италия
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Его нужно будет выкупить

Наполи отдал защитника в аренду в Сампдорию
Новина українською

Итальянский клуб "Сампдория" объявил в своем Твиттере о переходе защитника Лоренцо Тонелли из "Наполи".

Клуб из Генуи арендовал 30-летнего футболиста с обязательством выкупа. Стороны договорились о трудовом договоре сроком до 2022 года.

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В текущем сезоне Тонелли не провел за "адзурри" ни одного матча. Интересно, что он уже выступал за "Сампдорию" на правах аренды в прошлом сезоне 2018/19. Лоренцо родился во Флоренции.

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В статье: Сампдория (Генуя) Наполи (Неаполь) Лоренцо Тонелли
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Источник:
Sampdoria

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