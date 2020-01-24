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Наполи отдал защитника в аренду в Сампдорию
Его нужно будет выкупить
Итальянский клуб "Сампдория" объявил в своем Твиттере о переходе защитника Лоренцо Тонелли из "Наполи".
Клуб из Генуи арендовал 30-летнего футболиста с обязательством выкупа. Стороны договорились о трудовом договоре сроком до 2022 года.
В текущем сезоне Тонелли не провел за "адзурри" ни одного матча. Интересно, что он уже выступал за "Сампдорию" на правах аренды в прошлом сезоне 2018/19. Лоренцо родился во Флоренции.
???? Bentornato #Tonelli: il difensore arriva dalla @sscnapoli a titolo temporaneo con obbligo di riscatto ➡️ https://t.co/hZs9Zxuayp pic.twitter.com/7JmbUlamsu— U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 23, 2020