Наполи отдал защитника в аренду в Сампдорию

Итальянский клуб "Сампдория" объявил в своем Твиттере о переходе защитника Лоренцо Тонелли из "Наполи".

Клуб из Генуи арендовал 30-летнего футболиста с обязательством выкупа. Стороны договорились о трудовом договоре сроком до 2022 года.

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В текущем сезоне Тонелли не провел за "адзурри" ни одного матча. Интересно, что он уже выступал за "Сампдорию" на правах аренды в прошлом сезоне 2018/19. Лоренцо родился во Флоренции.