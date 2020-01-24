Вице-президент МЮ может покинуть клуб

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд может уйти с поста исполнительного директора команды, сообщает журналист ВВС Саймон Стоун в своём твиттер-аккаунте.

По информации источника, владельцы манкунианского клуба продолжают поддерживать Вудворда, так как он приносит команде прибыль, но сам британец может покинуть свой пост по собственному желанию из-за неоднократно повторяющихся оскорбительных кричалок болельщиков в свой адрес на матчах команды. Также фанаты желали смерти вице-президенту.

"Манчестер Юнайтед" располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.