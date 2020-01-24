Отец Пентека: Если Кшиштоф будет получать мало игрового времени, то с удовольствием сменит клуб

Владислав Пёнтек, отец нападающего "Милана" Кшиштофа Пёнтека, заявил, что его сын может покинуть итальянский клуб.

"Кшиштоф не может просто сидеть в запасе, так как он хочет быть в хорошей форме на предстоящем чемпионате Европы. Он хочет постоянно участвовать в матчах и выходить на поле.

Если он не сможет рассчитывать на это в "Милане", то с удовольствием сменит клуб. Для английского клуба € 35 млн — не так много. Я думаю, что больше всего Кшиштофа интересует английский чемпионат. Многие клубы хотят его арендовать, но "Милан" хочет продать игрока, чтобы потратиться на усиление", — приводит слова Пёнтека Sportowe Fakty.

Ранее появилась информация, что на игрока претендуют "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур" и мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола.