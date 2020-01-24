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Ньюкасл арендовал полузащитника Интера
Игрок проведет в стане сорок остаток сезона
"Интер" отдал полузащитника Валентино Лазаро в аренду в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт "сорок". Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
Willkommen, Valentino! ????#NUFC— Newcastle United FC (@NUFC) January 24, 2020
В этом сезоне 23-летний австриец провел за "Интер" 11 матчей, на его счету 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 миллионов евро.
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