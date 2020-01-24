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Ньюкасл арендовал полузащитника Интера

Италия
(1 голосов)

Игрок проведет в стане сорок остаток сезона

Ньюкасл арендовал полузащитника Интера
Новина українською

"Интер" отдал полузащитника Валентино Лазаро в аренду в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт "сорок". Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В этом сезоне 23-летний австриец провел за "Интер" 11 матчей, на его счету 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Ньюкасл (Англия) Валентино Лазаро
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