Ньюкасл арендовал полузащитника Интера

"Интер" отдал полузащитника Валентино Лазаро в аренду в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт "сорок". Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В этом сезоне 23-летний австриец провел за "Интер" 11 матчей, на его счету 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 миллионов евро.