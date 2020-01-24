Гасперини признал, что сейчас Аталанта находится на спаде

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказал свою точку зрения касательно поражения его клуба в игре против "СПАЛа".

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"Игра против "СПАЛа" стала для нас камнем преткновения. Мы хорошо сыграли против "Интера", однако после этого у нас начался небольшой спад. Он скорее психологический, чем физический.

Последние игры очень сильно давили на нас, особенно со "СПАЛом". Мы хорошо его начали, но не смогли довести до победы. Сейчас нужно все начинать сначала", - цитирует слова тренера официальный сайт "Аталанты".

Клуб из Бергамо попробует исправить ситуацию уже в ближайшем туре, когда встретится с "Торино".