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Эриксен перейдет в Интер - итальянские СМИ назвали все детали предстоящего трансфера

Италия
(2 голосов)

Станет главным зимним переходом

Эриксен перейдет в Интер - итальянские СМИ назвали все детали предстоящего трансфера
UA-Футбол
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Уже в ближайший понедельник Кристиан Эриксен станет футболистом миланского "Интера". Об этом сообщают сразу несколько СМИ (Sky Sport Italia, Sportitalia и La Gazzetta dello Sport).

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Как вчера и сообщалось, медосмотр датчанина состоится уже в ближайший понедельник. Во время матча против "Кальяри" в воскресенье, Эриксен проследит за игрой на трибунах.

Сумма трансфера составит 18 миллионов евро (вчера сообщалось о 15). Также вероятны различные бонусы. Контракт будет подписан до лета 2024 года.

Напомним, что в это трансферное окно миланцы уже подписали Эшли Янга и Виктора Мозеса.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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stodolkina
24.01.2020 в 21:04
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.. kissa.vip
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