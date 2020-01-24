Эриксен перейдет в Интер - итальянские СМИ назвали все детали предстоящего трансфера

Уже в ближайший понедельник Кристиан Эриксен станет футболистом миланского "Интера". Об этом сообщают сразу несколько СМИ (Sky Sport Italia, Sportitalia и La Gazzetta dello Sport).

Как вчера и сообщалось, медосмотр датчанина состоится уже в ближайший понедельник. Во время матча против "Кальяри" в воскресенье, Эриксен проследит за игрой на трибунах.

Сумма трансфера составит 18 миллионов евро (вчера сообщалось о 15). Также вероятны различные бонусы. Контракт будет подписан до лета 2024 года.

Напомним, что в это трансферное окно миланцы уже подписали Эшли Янга и Виктора Мозеса.