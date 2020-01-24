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Серия А. Златан вновь не забивает, Милан вновь побеждает

Италия
(1 голосов)

"Россонери" не впечатляют, но набирают очки

Серия А. Златан вновь не забивает, Милан вновь побеждает
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Милан" 0:1

Гол: Ребич 72

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чистана, Чанселлор, Матею, Бизоли (Скрабб 89), Тонали, Д. Дессена (Ндои 70), Ромуло, Торрегросса, Айе (Ал. Доннарумма 78)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Чалханоглу (Крунич 76), Леау (Ребич 58), Ибрагимович

Предупреждения: Сабелли 21, Скрабб 89 - Кьер 2, Эрнандес 36, Конти 44, Беннасер 62

Поход "Милана" прочь из ямы должен был продолжиться в родной Ломбардии. "Брешия" идет 19-ой в лиге, набрала лишь два очка в предыдущих пяти матчах, в позапрошлом туре уступила со счетом 1:5. А сами "россонери" выиграли два матча Серии А подряд со Златаном Ибрагимовичем в стартовом составе. Главный тренер Стефано Пиоли даже назвал шведа "манной небесной". Правда, "манна" в предыдущем туре отыграла слабо, ныне также не впечатлила. Зато впечатлил характер команды, появившийся вместе с его приходом. Благодаря боевитости она уже на шестом месте.

В пяти предыдущих первых таймах в лиге "Милан" играл медленно, создавал мало и не забил ни одного мяча. Шестой получился таким же. Временами игра была динамичной, удары по воротам и опасные забросы в штрафную присутствовали. Но чувства близости гола не было. Кроме моментов с ударами Ибрагимовича после "кроссов" - головой с отскоком от защитника и ногой с пяти метров. Первый вытащил вратарь, второй непостижимым образом оказался неточным. Да и "Брешия" не уступала, играла абсолютно на равных, Доннарумме пришлось блестяще тащить удар головой Айе.

Вторые таймы "дьяволы" обычно начинают гораздо лучше. В двух предыдущих случаях - голом. Но в Брешии тайм начался чуть неточным ударом Торрегроссы - слета с шести метров. И выходом Бизоли на вратаря, выигравшего дуэль. Доннарумма также вытащил мощный удар того же Торрегроссы. Гости выпали из игры. И не сразу вернулись и после консервативной замены Леау на Ребича. Но в итоге автор дубля в ворота "Удинезе" забил вновь. Златан забежал, прострелил, мяч застрял во вратарской, и хорват затолкал его в сетку. А Доннарумма отбил опасный ответный удар Ндои.

Как и неделю тому, "Милан" выглядел не лучше своего соперника. Создал меньше. Как и тогда, его лучшим игроком был вратарь. Тем не менее, оба матча выиграны. Даже без голов Ибры. Уже прогресс. И впервые в сезоне состоялась серия из трех побед подряд. Ныне "россонери" выглядят главным фаворитом в борьбе за шестое место.

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Брешия (Брешия) Анте Ребич Милан
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