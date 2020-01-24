Серия А. Златан вновь не забивает, Милан вновь побеждает

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Милан" 0:1

Гол: Ребич 72

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чистана, Чанселлор, Матею, Бизоли (Скрабб 89), Тонали, Д. Дессена (Ндои 70), Ромуло, Торрегросса, Айе (Ал. Доннарумма 78)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Чалханоглу (Крунич 76), Леау (Ребич 58), Ибрагимович

Предупреждения: Сабелли 21, Скрабб 89 - Кьер 2, Эрнандес 36, Конти 44, Беннасер 62

Поход "Милана" прочь из ямы должен был продолжиться в родной Ломбардии. "Брешия" идет 19-ой в лиге, набрала лишь два очка в предыдущих пяти матчах, в позапрошлом туре уступила со счетом 1:5. А сами "россонери" выиграли два матча Серии А подряд со Златаном Ибрагимовичем в стартовом составе. Главный тренер Стефано Пиоли даже назвал шведа "манной небесной". Правда, "манна" в предыдущем туре отыграла слабо, ныне также не впечатлила. Зато впечатлил характер команды, появившийся вместе с его приходом. Благодаря боевитости она уже на шестом месте.

В пяти предыдущих первых таймах в лиге "Милан" играл медленно, создавал мало и не забил ни одного мяча. Шестой получился таким же. Временами игра была динамичной, удары по воротам и опасные забросы в штрафную присутствовали. Но чувства близости гола не было. Кроме моментов с ударами Ибрагимовича после "кроссов" - головой с отскоком от защитника и ногой с пяти метров. Первый вытащил вратарь, второй непостижимым образом оказался неточным. Да и "Брешия" не уступала, играла абсолютно на равных, Доннарумме пришлось блестяще тащить удар головой Айе.

Вторые таймы "дьяволы" обычно начинают гораздо лучше. В двух предыдущих случаях - голом. Но в Брешии тайм начался чуть неточным ударом Торрегроссы - слета с шести метров. И выходом Бизоли на вратаря, выигравшего дуэль. Доннарумма также вытащил мощный удар того же Торрегроссы. Гости выпали из игры. И не сразу вернулись и после консервативной замены Леау на Ребича. Но в итоге автор дубля в ворота "Удинезе" забил вновь. Златан забежал, прострелил, мяч застрял во вратарской, и хорват затолкал его в сетку. А Доннарумма отбил опасный ответный удар Ндои.

Как и неделю тому, "Милан" выглядел не лучше своего соперника. Создал меньше. Как и тогда, его лучшим игроком был вратарь. Тем не менее, оба матча выиграны. Даже без голов Ибры. Уже прогресс. И впервые в сезоне состоялась серия из трех побед подряд. Ныне "россонери" выглядят главным фаворитом в борьбе за шестое место.