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Вингер Барселоны продолжит карьеру в Роме
Карлес Перес близок к переезду на "Стадио Олимпико"
Вингер "Барселоны" Карлес Перес близок к переходу в "Рому", сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
"Волки" договорились об аренде 21-летнего футболиста до конца сезона с обязательным выкупом. Общая сумма сделки оценивается в 13 млн евро.
"Роме" осталось согласовать с Пересом личный контракт. Карлес призван заменить в команде травмированного Николо Дзаньоло, выбывшего до конца сезона.
В этом сезоне Перес провёл 13 матчей за "Барсу" во всех турнирах (707 игровых минут), отметившись тремя голами и тремя ассистами.