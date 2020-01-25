  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вингер Барселоны продолжит карьеру в Роме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Барселоны продолжит карьеру в Роме

Италия
(1 голосов)

Карлес Перес близок к переезду на "Стадио Олимпико"

Вингер Барселоны продолжит карьеру в Роме
Новина українською

Вингер "Барселоны" Карлес Перес близок к переходу в "Рому", сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

"Волки" договорились об аренде 21-летнего футболиста до конца сезона с обязательным выкупом. Общая сумма сделки оценивается в 13 млн евро.

"Роме" осталось согласовать с Пересом личный контракт. Карлес призван заменить в команде травмированного Николо Дзаньоло, выбывшего до конца сезона.

В этом сезоне Перес провёл 13 матчей за "Барсу" во всех турнирах (707 игровых минут), отметившись тремя голами и тремя ассистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Рома (Рим) Карлес Перес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.01.2020 в 09:13
Пошла у ФКБ распродажа своих талантов. От Аленя избавились. Теперь от Переса))). Одна надежда на Фати с Путчем, что Ла Мансия не выдохлась окончательно...
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 09:39
Понимаю твою зависть к великой Барселоне, глупая ты базарная баба! Ведь у великой Барселоны хотя бы есть кого продавать и отдавать в аренду. У позорного Реала с этим напряг... Печалька... Ты главное не плачь!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...