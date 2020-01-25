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Пиоли - о трех победах подряд: Милан исцеляется

Италия
(2 голосов)

"Россонери" впервые в сезоне одержал три победы кряду

Пиоли - о трех победах подряд: Милан исцеляется
Новина українською

Наставник "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с "Брешией" (1:0).

"Нельзя сказать, что играли красиво, зато победили. Без проблем не обошлось, но мы играли с огромной самоотдачей, мы умеем терпеть и знаем, как выигрывать.

Мы довольны последними результатами, но в плане техники и тактики нам еще нужно прибавлять. А так – мы исцеляемся и уже не та команда, с которой я начал работать. Появились желание играть и умение побеждать", – сказал Пиоли Sky Sport Italia.

После 21 матча на счету "россонери" 31 очка в Серии А, что позволило команде выйти на 6-е место.

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В статье: Стефано Пиоли Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.01.2020 в 11:55
Появился просто великий исцелитель Златан!
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