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Пиоли - о трех победах подряд: Милан исцеляется
"Россонери" впервые в сезоне одержал три победы кряду
Наставник "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с "Брешией" (1:0).
"Нельзя сказать, что играли красиво, зато победили. Без проблем не обошлось, но мы играли с огромной самоотдачей, мы умеем терпеть и знаем, как выигрывать.
Мы довольны последними результатами, но в плане техники и тактики нам еще нужно прибавлять. А так – мы исцеляемся и уже не та команда, с которой я начал работать. Появились желание играть и умение побеждать", – сказал Пиоли Sky Sport Italia.
После 21 матча на счету "россонери" 31 очка в Серии А, что позволило команде выйти на 6-е место.