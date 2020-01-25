Пиоли - о трех победах подряд: Милан исцеляется

Наставник "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча Серии А с "Брешией" (1:0).

"Нельзя сказать, что играли красиво, зато победили. Без проблем не обошлось, но мы играли с огромной самоотдачей, мы умеем терпеть и знаем, как выигрывать.

Мы довольны последними результатами, но в плане техники и тактики нам еще нужно прибавлять. А так – мы исцеляемся и уже не та команда, с которой я начал работать. Появились желание играть и умение побеждать", – сказал Пиоли Sky Sport Italia.