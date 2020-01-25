Райола: Фанаты Ювентуса должны верить в возвращение Погба

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, намекнул на возможное возвращение клиента в "Ювентус".

Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем с лодыжкой, и это, должно быть, только усиливает то недовольство, которое Поль испытывает с прошлого лета, когда он прямо заявил о своем желании покинуть "Олд Траффорд".

"Фанаты "Юве" должны верить в его возвращение. Они должны уметь мечтать, потому что ты мертв, если не мечтаешь. Я работаю в реальном мире, поэтому я должен принимать правильные решения для своих клиентов. Сейчас неподходящий момент говорить о том, как сложится будущее Поля", — цитирует Райолу Daily Mail.

Погба связан контрактом с "МЮ" до 2021 года. Ранее им также интересовался "Реал".