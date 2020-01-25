ПСЖ и Ювентус согласовали обмен защитниками

"Ювентус" и "ПСЖ" согласовали обмен защитниками. По информации известного трансферного инсайдера Фабрицио Романо, в туринскую команду перейдёт Левен Курзава. А в Париж переберётся Маттиа Де Шильо.

Клубы договорились с игроками об условиях личных контрактов. В ближайшее время сделки будут оформлены официально.

Курзава будет зарабатывать в новом клубе 3,5 млн евро в год, Де Шильо – 3 млн.