  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гаттузо: Сарри сделал из Ювентуса настоящую машину
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаттузо: Сарри сделал из Ювентуса настоящую машину

Италия
(1 голосов)

Наставник "партенопейцев" похвалил коллегу

Гаттузо: Сарри сделал из Ювентуса настоящую машину
Новина українською

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями перед игрой с "Ювентусом" в Серии А.

"Сарри построил в Ювентусе идеальную машину. Я очень уважаю его и его команду, но это не значит, что у нас нет шансов на положительный исход. Думаю, победа над Лацио и выход в полуфинал Кубка поднимет настроение нашим игрокам, поможет сплотиться. Этот успех должен стать для нас поворотным моментом в сезоне.

Кулибали вернется в строй примерно через неделю. Постепенно поправляется и Мертенс. Что касается Аллана, то у него образовался отек и сыграть против Ювентуса он точно не сможет. А поскольку у него как раз родился сын, я решил отпустить его домой. Скорее всего вместо него сыграет Демме", – цитирует наставника официальный сайт клуба.

Матч "Наполи" — "Ювентус" пройдет завтра, 26 января. Начало игры – в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...