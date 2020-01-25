Гаттузо: Сарри сделал из Ювентуса настоящую машину

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями перед игрой с "Ювентусом" в Серии А.

"Сарри построил в Ювентусе идеальную машину. Я очень уважаю его и его команду, но это не значит, что у нас нет шансов на положительный исход. Думаю, победа над Лацио и выход в полуфинал Кубка поднимет настроение нашим игрокам, поможет сплотиться. Этот успех должен стать для нас поворотным моментом в сезоне.

Кулибали вернется в строй примерно через неделю. Постепенно поправляется и Мертенс. Что касается Аллана, то у него образовался отек и сыграть против Ювентуса он точно не сможет. А поскольку у него как раз родился сын, я решил отпустить его домой. Скорее всего вместо него сыграет Демме", – цитирует наставника официальный сайт клуба.