Сарри может завершить карьеру по окончанию контракта с Ювентусом

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился планами на будущее перед игрой с "Наполи".

"Сейчас я об этом не думаю. Возможно, я завершу карьеру после "Ювентуса". Посмотрим, сколько энергии у меня останется.

Давление не проблема для меня. Тут дело в том, чего человек ждет от себя самого. Не знаю, как буду чувствовать себя, когда через два года истечет срок моего контракта.

Возможно, я продолжу работать, а это окажется плохой идеей", – цитирует Сарри Football-Italia.