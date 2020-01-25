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Сарри может завершить карьеру по окончанию контракта с Ювентусом
Наставник не уверен в своём будущем
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился планами на будущее перед игрой с "Наполи".
"Сейчас я об этом не думаю. Возможно, я завершу карьеру после "Ювентуса". Посмотрим, сколько энергии у меня останется.
Давление не проблема для меня. Тут дело в том, чего человек ждет от себя самого. Не знаю, как буду чувствовать себя, когда через два года истечет срок моего контракта.
Возможно, я продолжу работать, а это окажется плохой идеей", – цитирует Сарри Football-Italia.
61-летний Сарри начал тренерскую карьеру в 1990-м году, однако долго ждал работы на большом уровне – впервые Маурицио руководил командой в высшем дивизионе в сезоне 2014/15, выведя "Эмполи" в Серию А.