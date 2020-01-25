Рома - Лацио. Анонс и прогноз матча

26 января. 19:00. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Римское дерби - всегда особенный матч. С его страстью, экспрессией, яростью трудно сравниться. В сезоне 2019/20 оно еще более страстное. Ведь впервые за долгое время "Лацио" считается фаворитом и впервые с 2012-го года может закончить сезон выше "Ромы". Причём опережает ее в турнирной таблице на семь очков. С другой стороны, результаты шести последних очных встреч - по две победы у каждой и две ничьи. Да и, как говорит тренировавший обе команды Зденек Земан, в этом дерби обычно побеждает аутсайдер. Потому ставить на его результат крайне опасно.

2019-й год обе команды закончили мажорно. "Рома" - 22-мя очками из 27-ми возможных, "Лацио" - 24-мя из 24-ех и победой в Суперкубке. В январе 2020-го обе синхронно вылетели в 1/4 финала Кубка. В лиге же ситуация различается. "Лацио" продлил серию побед в Серии А до 11-ти - рекордной в истории клуба, присоединился к "Роме" и еще трем клубам в списке тех, кому удавалась такая серия. В последнем матче лиги раздавил очень сильную в обороне "Сампдорию" со счётом 5:1. "Рома" же потерпела поражения в лиге дома от обеих туринских команд. И лишь затем победила слабую "Дженоа".

"Лацио" во вторник в Кубке проиграл жутко кризисному "Наполи". Это поражение вызвало критику. Особенно в адрес Чиро Иммобиле, упавшего при исполнении пенальти в стиле Джона Терри в финале Лиги Чемпионов-2008. В адрес Лукаса Лейвы, удаленного за лишние слова в адрес арбитра. И в адрес команды в целом, выглядевшей медленнее и шаблоннее, чем обычно. Впрочем, Симоне Индзаги отказывался волноваться, заявляя, что его команда играла хорошо и уступила из-за эпизодов. И вправду, этот вылет лишь высвобождает сильную вдохновленную команду и сосредотачивает ее на одном турнире.

А вот Паулу Фонсека, несмотря на понятное поражение от "Ювентуса" в гостях, остался весьма недоволен, критикуя игроков атаки за отсутствие помощи в обороне. Хотя и назвал главным фактором победы качество соперников. Кроме того, слова о хорошей игре команды до последней трети поля настораживают. "Рома" стабильна, неплохо комбинирует в опорной зоне, продвигается вперёд, сохраняет структуру. Но малоэффективна в обостряющих пасах и ударах по воротам. Потому и забила на девять мячей меньше, чем "Лацио". И в целом играет слабо против лидеров лиги.

О тишине в "Роме" точно речи нет. Даже лайк Франческо Тотти посту друга Джанлуиджи Буффона после матча в среду вызвал жёсткую реакцию. А лайк Фонсеки посту, призывающему избавиться от капитана Алессандро Флоренци, озадачил еще больше. Тренер заявлял, что не заходил в соцсети более суток. Но свою цель - ухудшить атмосферу в команде - это сообщение достигло. А статистика в матчах против команд из Топ-6, включая Кубок - ноль побед, три ничьи и четыре забитых в шести матчах - вызывает сомнения в способности "волков" переиграть очередную команду из первой шестёрки.

Кадры

Один из главных страхов Фонсеки - эпидемия травм. Новым (старым-новым) травмированным стал опорник Диавара. Мхитарян, Дзаппакоста, Дзаньоло, Перотти, Пасторе, Сантон также не в строю. Завтра хотя бы вернётся Эдин Джеко, дисквалифицированный в Кубке, но в лиге забивший лишь два гола с 25-го ноября. Но в целом выбора у португальца нет. Ундер и Клюйверт выйдут на флангах атаки. Возможно, кого-то из них заменит Флоренци, что добавит баланса. Тогда капитана заменит Спинаццола. Фасио может подменить Манчини, если последний отправится в центр поля.

"Лацио" как раз избавился от своих травм. Хоакин Корреа вновь готов играть. Потому ожидается его выход, а не чистого форварда Кайседо. Готов и не поехавший в Неаполь лучший ассистент лиги Луис Альберто. Капитан Сенад Лулич вернулся после дисквалификации. Иммобиле с его 23-мя голами ставит целью побить сезонный рекорд Гонсало Игуаина. И приблизиться к рекорду по голам в дерби. Ныне у него пять, на два меньше, чем у Сильвио Пиолы. В центре обороны за одно из мест борются Луис Фелипе и Патрик. Вот и все дилеммы. Именно в стабильности стартового состава сила команды.

"Рома": Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету, Кристанте, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Клюйверт, Джеко

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Иммобиле, Корреа

Прямая речь

Симоне Индзаги , главный тренер "Лацио": "Мы знаем, что значит дерби для нас и болельщиков. Мы должны понять, что игра может измениться в любой момент и сохранять холодную голову, несмотря на давление. Этот матч - фестиваль футбола. Он не связан с остальным сезоном и фаворитов здесь нет. Но и после него нас ожидают 17 финалов до окончания сезона. Мы не согласимся на ничью, поскольку в дерби всегда играют на победу и мы чувствуем себя гораздо увереннее, чем в первом матче. Но и "Рома" с тех пор выросла".

Прогноз: Рома - Лацио 1:1

"Лацио" выглядит фаворитом. Уж после 11-ти побед подряд и 13-ти матчей лиги из 14-ти с как минимум двумя забитыми... В первом круге "Рома", в принципе, отскочила, в матче с 4:2 в пользу "орлов" по ударам в каркас ворот и 1:1 в целом. Вроде бы возмездие должно наступить. Фонсека считает, что "Лацио" не играет как "Ювентус", но два гола от туринцев его команда пропустила с контратак, в чем "лациале" особенно выделяются. Но все же дерби - это дерби. Здесь нет фаворитов. И возможен любой результат. Ставим на ничью.

Фавбет: 2.76 - 3.50 - 2.47

Пари-Матч: 2.75 - 3.65 - 2.50

William Hill: 2.70 - 3.50 - 2.45