Зелиньски: Сарри сделал много хорошего для Наполи. Но фанаты его не уважают из-за Юве

Хавбек "Наполи" Петр Зелиньски поделился мыслями насчет наставника "Ювентуса" "Маурицио Сарри.

"О работе Сарри осталось много хороших воспоминаний. Он поставил нам хорошую игру, и фанаты его не забыли. Однако сейчас он в "Юве", и поэтому многие болельщики "Наполи" его не уважают.

Мы работали вместе в "Эмполи", затем он привел меня сюда. Я многим ему обязан, он великолепный эксперт по тактике.

Но сейчас мы соперники, так что я хочу и должен обыграть его. Мы знаем, какая атмосфера окружает этот матч, насколько он важен для болельщиков, так что хотим выступить наилучшим образом", – поделился Петр Зелиньски.