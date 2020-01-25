  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Зелиньски: Сарри сделал много хорошего для Наполи. Но фанаты его не уважают из-за Юве
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зелиньски: Сарри сделал много хорошего для Наполи. Но фанаты его не уважают из-за Юве

Италия
(1 голосов)

Поляк высказался насчет наставника туринцев

Зелиньски: Сарри сделал много хорошего для Наполи. Но фанаты его не уважают из-за Юве
Новина українською

Хавбек "Наполи" Петр Зелиньски поделился мыслями насчет наставника "Ювентуса" "Маурицио Сарри.

"О работе Сарри осталось много хороших воспоминаний. Он поставил нам хорошую игру, и фанаты его не забыли. Однако сейчас он в "Юве", и поэтому многие болельщики "Наполи" его не уважают.

Мы работали вместе в "Эмполи", затем он привел меня сюда. Я многим ему обязан, он великолепный эксперт по тактике.

Но сейчас мы соперники, так что я хочу и должен обыграть его. Мы знаем, какая атмосфера окружает этот матч, насколько он важен для болельщиков, так что хотим выступить наилучшим образом", – поделился Петр Зелиньски.

Напомним, итальянец возглавлял неаполитанский клуб в период 2015-2018 годов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) Маурицио Сарри Петр Зелиньски
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...