Антонио Конте: Пресса ведет себя так, будто Интер подписал полсостава Реала

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал трансферы "нерадзурри" этой зимой.

"Наш директор ясно дал понять: новые игроки могут прийти, только если кто-то будет продан. Это идеально сбалансированная трансферная кампания. Некоторые из пришедших футболистов какое-то время не играли, поэтому мы должны дать им время набрать форму.

В целом этой команде не хватает опыта, и у нас нет того, что позволило бы побеждать, отпуская педаль газа. Мы должны всегда идти на полном ходу. На данный момент мы приобрели Янга, чтобы заменить травмированного Квадво Асамоа, и арендовали Мозеса, потому что Лазаро ушел. Мы пытаемся усилить различные позиции в команде.

СМИ же ведут себя так, будто мы подписали полсостава "Реала", но это неправильный посыл", – поделился Антонио Конте.