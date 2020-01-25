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Антонио Конте: Пресса ведет себя так, будто Интер подписал полсостава Реала
Наставник "нерадзурри" высказался насчет трансферной кампании "Интера"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал трансферы "нерадзурри" этой зимой.
"Наш директор ясно дал понять: новые игроки могут прийти, только если кто-то будет продан. Это идеально сбалансированная трансферная кампания. Некоторые из пришедших футболистов какое-то время не играли, поэтому мы должны дать им время набрать форму.
В целом этой команде не хватает опыта, и у нас нет того, что позволило бы побеждать, отпуская педаль газа. Мы должны всегда идти на полном ходу. На данный момент мы приобрели Янга, чтобы заменить травмированного Квадво Асамоа, и арендовали Мозеса, потому что Лазаро ушел. Мы пытаемся усилить различные позиции в команде.
СМИ же ведут себя так, будто мы подписали полсостава "Реала", но это неправильный посыл", – поделился Антонио Конте.