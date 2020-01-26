Жозе Моуриньо: Тоттенхэм выкупил Ло Чельсо, парень заслужил это

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что "шпоры" выкупили арендованного Ло Чельсо у "Бетиса".

"Думаю, парень заслужил это решение. Он очень упростил для клуба принятие решения о выкупе.

Он здорово прогрессировал с момента моего прибытия. Своей работой он добился того, что клуб использует опцию выкупа", – поделился Жозе Моуриньо.