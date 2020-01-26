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Жозе Моуриньо: Тоттенхэм выкупил Ло Чельсо, парень заслужил это
Наставник "шпор" прокомментировал решение клуба выкупить хавбека
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что "шпоры" выкупили арендованного Ло Чельсо у "Бетиса".
"Думаю, парень заслужил это решение. Он очень упростил для клуба принятие решения о выкупе.
Он здорово прогрессировал с момента моего прибытия. Своей работой он добился того, что клуб использует опцию выкупа", – поделился Жозе Моуриньо.
Напомним, ранее сообщалось, что сумма выкупа за Ло Чельсо составит 60 миллионов евро.
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Источник:BBC
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