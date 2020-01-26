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Гасперини – о 7:0 с Торино: Лидировали бы в чемпионате, если бы всегда так играли

Италия
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"Бергамаски" вчера были в ударе

Гасперини – о 7:0 с Торино: Лидировали бы в чемпионате, если бы всегда так играли
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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после тотального разгрома "Торино" (7:0) в 21-м туре Серии А.

"Если бы мы всегда играли как сегодня, то возглавляли бы таблицу! К сожалению, временами мы проседаем психологически или физически, и тогда мы теряем очки.

А порой мы выдаем хорошие выступления против больших клубов и все равно теряем очки. Например, если бы Луис Муриэль реализовал пенальти в игре с "Интером" (1:1), а не сегодня, было бы лучше.

Иличич действует решительно у ворот соперников. Он выступает и как бомбардир, и как тот, кто создает моменты для партнеров. Командам сложно одновременно сдерживать и Иличича, и Алехандро Гомеса, потому что как только они получают свободное пространство, их невозможно остановить", – цитирует Гасперини DAZN.

После 21 тура "Аталанта" имеет в своем активе 38 очков, расположившись на 5-й позиции. Тем не менее, "бергамаски" обладают лучшей разницей мячей в лиге (+29).

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Торино (Турин)
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