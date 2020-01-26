Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча

26 января. 21:45. Серия А. Неаполь. "Сан-Паоло"

"Наполи" против "Ювентуса" в Неаполе - всегда горячее противостояние. Особенно ныне, учитывая возвращение знакового тренера первых Маурицио Сарри в Неаполь в качестве тренера вторых. Тем более, что во вторник в Кубке "Наполи" прекращением серии побед "Лацио" во внутренних турнирах на 13-ти сделал неплохую заявку на борьбу с чемпионом. Впрочем, до этой победы неаполитанцы считались разваленными. А туринцы с начала года лишь побеждали и забивали как минимум два мяча за матч. Способны ли кризисные подопечные Дженнаро Гаттузо противопоставить им что-либо?

Гаттузо не сумел изменить курс ужасного сезона "Наполи" в лиге. Более того, он стал первым тренером команды с 2000-го года, начавшим каденцию тремя поражениями в четырех матчах Серии А. А поражение от "Ювентуса" сегодня станет антирекордным в истории клуба - пятым домашним в лиге подряд. После 0:2 от "Фиорентины" Рино уже не раз повторил слово "позор", отметил, что команда слишком легко пропускает и не реализовывает. В прессе даже заговорили о его увольнении, о новых ссорах игроков. "Ритиро", избранный самими игроками, но не продлившийся и 24 часа, лишь добавил бардака.

Положение несколько поправила солидная победа над "Лацио" (1:0) в Кубке. Она позволяет подходить к матчу против злейшего врага не разваленным. "Наполи" отыграл собранно, Лоренцо Инсинье забил уже на второй минуте, пройдя всех, далее был выдержано давление, а яркий обмен ударами не изменил ничего. Гаттузо желает видеть такую же игру, работать вместе, не позволять соперникам доминировать. Хотя указывает, что "Юве" играет в совсем другой футбол, с акцентом на мяч, называет его "идеальной машиной", восхищается Сарри и говорит, что взял некоторые идеи у него.

С начала года туринцы и вправду выглядят грозно. Они выиграли все пять матчей, два из них - со счетом 4:0, а также два на характере. В среду при минимуме атак легко, двумя контратаками и "стандартом", убрали с пути в Кубке "Рому" (3:1). Сарри несколько критиковал игроков за начало второго тайма, но в целом очень доволен. Миралем Пьянич доволен способностью переходить с тактической схемы 4-3-1-2 на 4-3-3. Паулу Дибала очень рад Сарризму, благодаря которому часто касается мяча. А Криштиану Роналду забил свой 13-й гол с начала декабря и просто неудержим. Похоже, чемпион включил режим монстра.

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Также нельзя не поговорить о самом факте первого приезда Сарри в Неаполь после прихода в "Ювентус". Непростительного для многих. Один из бывших подопечных Петр Зелински подтвердил, что немало болельщиков потеряли уважение к тренеру. Он и другие игроки "Наполи" надеются, что фаны в итоге отдадут должное работе Маурицио в Неаполе. Сам наставник отказывается "тратить энергию" на подобные разговоры, Гаттузо поддержал его, отказываясь говорить о "предательстве" в футболе и даже заявляя, что не исключает свой приход в "Интер". Но все это не предотвратит враждебный приём Сарри и Гонсало Игуаина.

Кадры

Пути "Юве" не мешают даже травмы. Ныне Данило травмирован, Сандро получил повреждение, а Куадрадо простудился. Возможно, на краю обороны сыграет даже Матюиди. Зато Матейс Де Лихт набирает форму. Как и Родриго Бентанкур, забивший "Роме" после красивой комбинации и пары финтов. Пьянич, Матюиди и Рабио готовы играть. А атака? Роналду желает забить в восьмом туре лиги подряд, Игуаин всегда отлично играет против "Наполи", не попавший в "старт" в среду Дибала проводит отличный сезон. Один из троих почти наверняка останется в запасе. В пользу Рэмзи, Косты либо Бернардески.

В "Наполи" возвращается центральный защитник Максимович. Правда, он не готов отыграть 90 минут. Потому, похоже, компанию Маноласу вновь составит правый защитник Ди Лоренцо. Аллан получил повреждение и будет заменен новичком Демме, впечатлившим в Кубке. Гаттузо отмечал, что Диего не слишком техничен, но обеспечивает контроль и надёжность. Еще один новичок Лоботка поборется с Руисом и Зелински за место рядом с ним. В атаке же ожидается все та же тройка Кальехон-Милик-Инсинье. Лосано и Льоренте вновь начнут в запасе. В воротах Мерет заменит не совсем здорового Оспину.

"Наполи": Мерет, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи, Демме, Руис, Зелински, Кальехон, Милик, Инсинье

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Рэмзи, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Наполи - Ювентус 1:2

"Ювентус" нередко побеждал в Неаполе. Даже лучший "Наполи". Например, в двух последних матчах. А на всех полях в лиге - в шести из восьми последних при одном поражении. Сарри называет соперника сильным, его место вне Топ-10 лиги - странным. Он считает, что очень скоро "везувиани" пойдут наверх и Гаттузо уже изменил команду в сторону солидности. Сюрприз на самом деле возможен. Но ставить на него слишком опасно. Вряд ли и повторится сумасшествие матча первого круга с 3:0, 3:3 и автоголом в пользу туринцев в добавленное время. "Наполи", пожалуй, поборется. Но уступит.