Серия А. Интер вновь теряет преимущество и не побеждает

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кальяри" 1:1

Голы: Л. Мартинес 29 - Наингголан 78

"Интер": Ханданович, Шкриньяр (Годин 17), Бастони, Де Фрай, Янг, Валеро, Сенси (Санчес 82), Барелла, Бираги (Демарко 85), Лукаку, Л. Мартинес

"Кальяри": Краньо, Фараго, Клаван, Валюкевич, Лука Пеллегрини (Матьелло 76), Нандес, Ионицэ, Олива (Кастро 74), Наингголан (Чигарини 86), Жоао Педро, Симеоне

Предупреждения: Лукаку 45+3, Барелла 62, Де Фрай 83

Удаление: Л. Мартинес 90+4 (прямая красная)

"Интер" традиционно страдает в декабре-январе, выдавая плохие серии. На этот раз две победы в шести последних матчах опустили его на третье место по потерянным очкам. А жалобы Антонио Конте на травмы, короткую скамейку, прессу и все, что движется, лишь усиливались. В такой ситуации срочно нужна была победа. Любой ценой, в любом стиле. "Кальяри" пребывал в еще худшем кризисе, с двумя очками в шести последних турах. Потому казался отличной жертвой. С другой стороны, он умеет играть на "Сан-Сиро", где проиграл "Интеру" лишь два из предыдущих шести матчей. Да и все еще сенсация сезона. И ему удалось остановить соперника.

Десять дней назад здесь же в Кубке (1:4) "Кальяри" провалился сразу. Но ныне в первые 20 минут действовал энергично, с 68-ю процентами владения мячом. "Интер" должен был быть наказан за апатию Симеоне из пределов вратарской после "кросса" Нандеса. Но Джованни не попал, а постепенно в игру вступил другой аргентинец. Лаутаро Мартинес дважды тащил мяч сам и заставлял Краньо отбивать, а между этими моментами замкнул навес дебютанта стартового состава Эшли Янга и забил свой восьмой гол в первые полчаса игры из 11-ти в целом. Мог и добить ближе к концу тайма после ошибки вратаря, дебютировавшего в сезоне из-за травмы.

Все эти моменты вовсе не означали, что "Интер" штурмовал ворота соперника. Он добавил, начал больше владеть мячом. Но по-прежнему не впечатлял. А "Кальяри" старался и закончил первый тайм ударом головой Фараго, который Ханданович вытащил одной рукой. Боролся и во втором тайме, в котором поначалу моментов не было вовсе. Сенси не сумел закрыть игру, пробив то чуть неточно, то во вратаря. А Бастони чуть не привез автогол. Постоянно приходилось выбивать мяч из штрафной Хандановича. И в итоге, как и в двух предыдущих турах, "Интер" потерял преимущество. После дальнего удара Наингголана и рикошета.

После изгнания из "Интера" Раджа искал возможность доказать Конте, что он ошибся. В первом круге не получилось. Но ныне, на фоне постоянных жалоб бывшего наставника на отсутствие кадров, он напомнил ему о потерянном усилении. А "Интер"? Он вновь пытался играть на удержание. Вновь не создал достаточно в атаке. Вновь позволил сопернику отыграться. И вновь, уже который год подряд, проваливается в январе. С начала года он победил лишь в одном матче лиги из четырех. Причем две последние ничьи - исключительно его вина. Так выпадают из борьбы за Скудетто.