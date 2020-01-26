Защитник Аталанты прибыл в Рому для прохождения медосмотра

"Рома" согласовала переход защитника "Аталанты" Роджера Ибаньеса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

21-летний центрбек уже прибыл в Рим для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт с командой Паулу Фонсеки.

Ибаньес переберётся в "Рому" на правах 18-месячной аренды за 1 млн евро. После этого "волки" будут вынуждены выкупить его контракт за 8 млн евро + 2 млн бонусов.

В этом сезоне Ибаньес провёл одну игру за "Аталанту", выйдя на замену в матче с "Шахтером" в Харькове.