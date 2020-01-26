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Защитник Аталанты прибыл в Рому для прохождения медосмотра

Италия
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"Волки" близки к подписанию Роджера Ибаньеса

Защитник Аталанты прибыл в Рому для прохождения медосмотра
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"Рома" согласовала переход защитника "Аталанты" Роджера Ибаньеса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

21-летний центрбек уже прибыл в Рим для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт с командой Паулу Фонсеки.

Ибаньес переберётся в "Рому" на правах 18-месячной аренды за 1 млн евро. После этого "волки" будут вынуждены выкупить его контракт за 8 млн евро + 2 млн бонусов.

В этом сезоне Ибаньес провёл одну игру за "Аталанту", выйдя на замену в матче с "Шахтером" в Харькове.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рома (Рим)
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