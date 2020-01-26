Серия А. Погоня за шестым местом возобновилась

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Удинезе" 2:0

Голы: Гальоло 19, Кулушевски 34

Очередная победа "Милана" и ничья "Кальяри" в гостях против "Интера" возобновили борьбу за шестое место, в последние недели казавшуюся поддавками. "Парма" и "Верона" также хотели вернуться в нее. Первая после смелой игры против "Ювентуса" (1:2) уж точно считала, что одна победа в последних четырех матчах - слишком мало для нее. "Удинезе" после трех побед подряд и несправедливого поражения от "Милана" в гостях (2:3) также считал, что способен присоединиться к этой борьбе. Но вновь уступил.

Ничего особенного в равном первом тайме "Парма" не создала. Кроме двух голов. Серия рикошетов в штрафной закончилась отличным ударом Гальоло слета, Кулушевски пробил метров с 17-ти слабовато, но мяч прошел через руки Муссо. В ответ Лазанья с отличной позиции попал лишь в перекладину. А в динамичном втором тайме гости не реализовали несколько моментов. В частности, Мандрагоре не хватило сантиметров и при выходе один-на-один, и при ударе с десяти метров.

У "Кальяри", "Пармы" и "Милана" по 31 очку.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Лечче" 3:0

Голы: Давидович 19, Пессина 34, Паццини 87 (пен.)

Удаление: Делль'Орко 69 ("Лечче", вторая желтая)

"Верона" просто на подъёме. Отчётный матч стал ее пятым подряд без поражений. Причем с двумя командами своего уровня она сыграла вничью. А двух аутсайдеров - СПАЛ и "Дженоа" - новичок раздавил без каких-либо проблем. Легко победил и третьего. "Лечче" отобрал очки у "Интера" неделю тому, но до этого потерпел четыре поражения подряд. И выглядел разобранным. Выходит, результат предыдущего тура на "Виа Дель Маре" - проблема "змей", а не заслуга слабых "волков".

Хозяева выиграли первые 30 минут со счетом 5:0 по ударам по воротам и 68:32 по владению мячом. Забил лишь защитник Давидович головой после подачи углового Велозу. Но и этого хватило. А затем Лазович четко навесил на голову Пессине. Удар Майера в перекладину издали помог не больше, чем такой же удар Лазаньи. И уж точно не помогли гостям удаление Делль'Орко во втором тайме и 90 минут в целом без единого удара в створ ворот. Пенальти Паццини оформил разгром.

Евгений Шахов остался на скамье запасных "Лечче".

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Сассуоло" 0:0

Удаление: Пелузо 25 ("Сассуоло", прямая красная)