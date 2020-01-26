  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер - Кальяри 1:1. Видеообзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Кальяри 1:1. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Подопечные Конте теряют дома очки

Интер - Кальяри 1:1. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор 21-го тура Серии А "Интер" - "Кальяри".

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кальяри" 1:1

Голы: Л. Мартинес 29 - Наингголан 78

"Интер": Ханданович, Шкриньяр (Годин 17), Бастони, Де Фрай, Янг, Валеро, Сенси (Санчес 82), Барелла, Бираги (Демарко 85), Лукаку, Л. Мартинес

"Кальяри": Краньо, Фараго, Клаван, Валюкевич, Лука Пеллегрини (Матьелло 76), Нандес, Ионицэ, Олива (Кастро 74), Наингголан (Чигарини 86), Жоао Педро, Симеоне

Предупреждения: Лукаку 45+3, Барелла 62, Де Фрай 83

Удаление: Л. Мартинес 90+4 (прямая красная)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кальяри (Кальяри) Серия А Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...