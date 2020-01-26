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Интер - Кальяри 1:1. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор 21-го тура Серии А "Интер" - "Кальяри".
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Кальяри" 1:1
Голы: Л. Мартинес 29 - Наингголан 78
"Интер": Ханданович, Шкриньяр (Годин 17), Бастони, Де Фрай, Янг, Валеро, Сенси (Санчес 82), Барелла, Бираги (Демарко 85), Лукаку, Л. Мартинес
"Кальяри": Краньо, Фараго, Клаван, Валюкевич, Лука Пеллегрини (Матьелло 76), Нандес, Ионицэ, Олива (Кастро 74), Наингголан (Чигарини 86), Жоао Педро, Симеоне
Предупреждения: Лукаку 45+3, Барелла 62, Де Фрай 83
Удаление: Л. Мартинес 90+4 (прямая красная)