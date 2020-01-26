Серия А. Рома - Лацио 1:1. Волки не могли, орлы не хотели

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио" 1:1

Голы: Джеко 26 - Ачерби 33

"Рома": Лопес, Сантон (Коларов 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Пасторе 89), Кристанте, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Клюйверт (Перотти 81), Джеко

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе (Патрик 46), Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто (Пароло 71), Иммобиле, Корреа (Кайседо 77)

Предупреждения: Джеко 53, Коларов 86 - Луис Фелипе 40, Милинкович-Савич 64, Лулич 82, Иммобиле 90+2

Третье место недалеко от "Ювентуса", рекорд клуба - 11 побед подряд в лиге, 13 из 14-ти матчей с как минимум двумя забитыми - в кои-то веки "Лацио" был фаворитом Римского дерби. Тем более, что "Рома" уступила в двух матчах лиги из последних трёх и страдает от эпидемии травм. С другой стороны, в дерби, как заявил тренировавший обе команды Зденек Земан, аутсайдер обычно побеждает. И сегодня "аутсайдер" играл лучше. И не победил лишь из-за привычных проблем. После поражения от "Ювентуса" в среду в Кубке Паулу Фонсека говорил о хорошей игре своих подопечных между штрафными и проблемах в них. Это мы и увидели.

До перерыва "Рома", перешедшая на игру с тремя центральными защитниками, полностью переиграла "Лацио". Почти 70:30 по владению мячом, 11:2 по ударам по воротам... Вот только в створ попал лишь Джеко - головой благодаря ужасному выходу Стракоши на заброс Кристанте. Сразу же Ачерби и Луис Фелипе в одной атаке блестяще заблокировали удары в упор. На 44-ой минуте Пеллегрини издали попал в стойку. А пропустили "волки" именно в минуты наибольшей паники соперника. Мяч уже уходил на угловой, но Лопес вернул его "свечой", затем не выбил в борьбе со... Смоллингом, и Ачерби забил. Невообразимая клоунада!

Второй тайм начался схоже. Верету сразу же чуть неточно пробил из центра штрафной. Пенальти Патрика на Клюйверте был отменен лишь с помощью ВАР (Джастин инициировал контакт). "Лацио" все не мог связать два паса на чужой половине поля. Тем не менее, Стракоша оставался без работы. Кроме сейва головой (!) от мощного удара Джеко на 69-ой минуте. К тому времени "орлы" успокоили игру. И не пытались разбудить, меняя лучшего ассистента лиги разозленного Луиса Альберто на опорника. А играющий без замен состав "Ромы" все более уставал. И создал лишь еще один опасный удар Джеко. Также вытащенный Стракошей.

Обе команды не должны быть довольны ни игрой, ни результатом. В створ ворот "Лацио" попали лишь три из 22-ух ударов "Ромы". Ужасающая неточность. Подопечным Фонсеки не хватило качества и хладнокровия. А подопечные Симоне Индзаги поставили автобус и лишь отбивались в дерби, в котором были фаворитом. Потому и прервали свою победную серию и не воспользовались шансом сравняться с "Интером" по набранным очкам. Обе потеряли.