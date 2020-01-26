Фонсека: Мы создали моменты, но единственная проблема - Рома не смогла их реализовать их

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился мыслями после ничьи с "Лацио" в рамках 21-го тура Серии А.

"Мне грустно, ведь сегодня ребята заставили меня гордиться, они очень хорошо сыграли против отличной команды. Если посмотреть на статистику, сложно поверить, что мы не выиграли. Старались постоянно атаковать, при таком стиле легче поверить в эту команду. Думаю, ребята заслужили больше, чем сегодняшний результат.

Нелегко создать голевые моменты у ворот "Лацио", они защищаются очень глубоко. Мы много создали, но единственная проблема заключается в том, что "Рома" не смогла реализовать свои моменты", – рассказал Паулу Фонсека.