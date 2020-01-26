Симоне Индзаги: Если честно, то Рома была лучше Лацио. Поздравляю Фонсеку

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился мыслями после дерби с "Ромой" в рамках 21-го тура Серии А.

"Рома" была лучше нас, будет честно сказать это. Я должен пересмотреть игру, чтобы все осознать. Поздравляю Паулу Фонсеку, его команда провела отличную игру. Мы пытались удержать очки и наш отрыв от "волков" в таблице.

"Лацио" привык играть с "Ромой". Учитывая наши привычные стандарты, сегодня мы не играли хорошо технически, а некоторые футболисты были не в лучших кондициях. Нам так и не удалось прийти к нашему обычному спокойствию. "Рома" сохраняла отличный ритм на протяжении всей игры", – поделился Симоне Индзаги.