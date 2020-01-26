Серия А. Наполи - Ювентус 2:1. Неаполь мстит Сарри

Неаполь. "Сан-Паоло"

"Наполи" - "Ювентус" 2:1

Голы: Зелински 63, Инсинье 87 - Криштиану Роналду 90

"Наполи": Мерет, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи, Демме (Лоботка 69), Руис, Зелински (Элмас 81), Кальехон, Милик (Льоренте 89), Инсинье

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рабио 50), Матюиди (Коста 72), Дибала (Бернардески 72), Игуаин, Криштиану Роналду

Предупреждения: Демме 30, Хюсай 76 - Бентанкур 61, Рабио 70, Бернардески 81, Де Лихт 85, Криштиану Роналду 90+2

Уже очень давно между командами не было такой пропасти. "Наполи" вне Топ-10 лиги, повторяет и бьёт антирекорды клуба 10-20-летней давности, новый тренер Дженнаро Гаттузо уже на пути к увольнению. "Ювентус" же начал 2020-й год пятью победами и 15-ю голами в лиге и в Кубке, выглядит отлично. Потому Маурицио Сарри вполне мог рассчитывать на достойный ответ его новой команды болельщикам старой, встретившим его оглушительным свистом и оскорбительными баннерами. Но в итоге все получилось наоборот. К полному удивлению всех.

В первом тайме состоялся лишь один удар в створ ворот - Кальехона головой прямо в руки вратарю. Обе команды перекрыли друг друга намертво. "Ювентус" и вовсе пробивал по воротам лишь трижды, плохо. "Наполи" начал хорошим высоким прессингом, затем выдержал ответ соперника, затем завязал полностью равную борьбу в центре поля. Он почти не уступил по владению мячом, комбинировал получше и побыстрее соперника. Такая игра напоминала первые таймы матчей "Милана" Гаттузо против "Юве" - приличные игра в пас и оборона без креатива.

Проблема в том, что тот "Милан" в итоге пропускал во втором тайме и проигрывал. Потому "Наполи" следовало действовать весьма осторожно. И он действовал. Второй тайм начался так же, как и закончился первый - без мыслей, без остроты. В равной игре. Более того, размен быстрыми атаками сложился в пользу хозяев. Мерет четко взял несложный удар Игуаина. А вот Щесны отбил мощный удар Инсинье издали плохо, и Зелински добил. На это ошеломленный чемпион не сумел ответить. Даже не приблизился к воротам Мерета. И получил удар Инсинье слета с отскоком от газона и Де Лихта.

Даже в такой игре Криштиану Роналду нашел свой гол (благодаря забросу Бентанкура и боязливости Мерета). И, таким образом, забил в своем восьмом матче лиги подряд. Однако в целом по игре в атаке и желанию "Юве" отыграл свой худший матч в эру Сарри. Он слишком напоминал матчи апреля-мая 2019-го, когда безразличный чемпион провожал Массимилиано Аллегри. Но ныне ведь лишь середина сезона. А "Наполи" победил этого соперника дома впервые с 2015-го года и заслуживает комплименты за борьбу и тактическую дисциплину. Как и после матча Кубка против сильного "Лацио". Неужели он возвращается?