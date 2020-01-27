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Лоренцо Инсинье: Эта победа для всего Неаполя
Капитан неаполитанцев поделился мыслями после победы над "Юве"
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над "Ювентусом" в матче Серии А.
"Мы рады, что выиграли игру и победили "Ювентус". Эта победа для игроков и для всего Неаполя.
Я нормально переживаю процесс перестройки команды - это часть профессии, когда люди меняют работу. Мы должны сосредоточиться только на себе", - поделился капитан "Наполи" после матча для Sky Sport Italia.
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Источник:football-italia
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