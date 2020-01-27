Лоренцо Инсинье: Эта победа для всего Неаполя

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над "Ювентусом" в матче Серии А.

"Мы рады, что выиграли игру и победили "Ювентус". Эта победа для игроков и для всего Неаполя.

Я нормально переживаю процесс перестройки команды - это часть профессии, когда люди меняют работу. Мы должны сосредоточиться только на себе", - поделился капитан "Наполи" после матча для Sky Sport Italia.