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Лоренцо Инсинье: Эта победа для всего Неаполя

Италия
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Капитан неаполитанцев поделился мыслями после победы над "Юве"

Лоренцо Инсинье: Эта победа для всего Неаполя
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Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над "Ювентусом" в матче Серии А.

"Мы рады, что выиграли игру и победили "Ювентус". Эта победа для игроков и для всего Неаполя.

Я нормально переживаю процесс перестройки команды - это часть профессии, когда люди меняют работу. Мы должны сосредоточиться только на себе", - поделился капитан "Наполи" после матча для Sky Sport Italia.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
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Источник:
football-italia
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