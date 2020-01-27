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Как Роналду мешал Сарри вручать подарки Гаттузо. Наполи – Ювентус 2:1. Обзор матча и видео голов
Бывшая команда Сарри обыграла нынешнюю
Особенно интересны комментарии наставников после поединка – тренер "Ювентуса" комплиментарно высказался в адрес футболистов "Наполи", ведь прошлое связывает Маурицио с отличным этапом карьеры в Неаполе, а Гаттузо очень сильно злился на Роналду из-за единственного пропущенного гола "адзурри" – настолько Дженнаро не желает упускать победы в столь трудный для команды этап. "Наполи" вновь доставляет проблемы "Ювентусу" – на этот раз все-таки забирая 3 очка у фаворита Серии А. И нельзя сказать, что несправедливо – вполне наоборот.
Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Италии "Наполи" – "Ювентус".
Неаполь. "Сан-Паоло".
Голы: Зелински (63), Инсинье (87) – Роналду (90)