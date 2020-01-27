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У кого привоз круче: как голкиперы Стракоша и Лопес обменялись фэйлами в дерби Рома – Лацио

Италия
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У кого привоз круче: как голкиперы Стракоша и Лопес обменялись фэйлами в дерби Рома – Лацио
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"Рома" и "Лацио" сыграли вничью в римском дерби в рамках 21-го тура чемпионата Италии – 1:1. Оба гола были забиты еще в первом тайме: случились они после чудовищных ошибок голкиперов. На 26-й минуте Кристанте, казалось бы, безнадежно закинул мяч на Джеко – Стракоша вышел из ворот, чтобы поймать снаряд, но не все грамотно рассчитал и позволил Эдину отличиться.

На 34-й минуте вратарь "волков" Лопес доказал, что он может круче: после подачи корнера, защитник Сантон сыграл головой – Пау попытался выбить сферу, но мяч непослушно взмыл в воздух. После неразберихи между вратарем и Смоллингом, центрбек "Лацио" Ачерби аккуратно подправил круглого в сетку.

Столичные клубы – главные преследователи "Ювентуса" и "Интера". У "джаллоросси" 39 очков, у "орлов" – 46 плюс матч в запасе.

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) Пау Лопес Томас Стракоша
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