Сон лидеров и Гранде Аталанта. Итоги 21-го тура Серии А

Брешия - Милан 0:1

СПАЛ - Болонья 1:3

Фиорентина - Дженоа 0:0

Торино - Аталанта 0:7

Интер - Кальяри 1:1

Парма - Удинезе 2:0

Эллас Верона - Лечче 3:0

Сампдория - Сассуоло 0:0

Рома - Лацио 1:1

Наполи - Ювентус 2:1

Характерным признаком 21-го тура Серии А была апатия, сон лидеров, грандов. "Лацио" лишь отбивался, "Интер" лишь удерживал преимущество, а "Ювентус" и вовсе не явился на матч. И никто из них не победил. "Милан" победил во многом благодаря своему вратарю. Зато "Аталанта" бодрствовала за всех. И добыла рекордную победу в своей истории, нанеся "Торино" его наибольшее поражение в истории. Но и к ней, и к победителю "Юве" "Наполи" возник вопрос - а где они были ранее, в 20-ом туре?

Малое дерби

По яркости, красочности болельщиков Римское дерби, как всегда, не разочаровало. А вот по уровню игры... Причем разочаровали обе. "Лацио" после рекордных для клуба 11-ти побед в лиге должен был сделать гораздо больше, чем отсидка в обороне с крайне редким переходом на чужую половину поля и всего шесть ударов по воротам. Он часто выглядел беспомощным. Главный тренер Симоне Индзаги признал, что команда не нашла свое обычное спокойствие и соперник играл лучше, сохраняя высокий ритм игры. Объяснить настолько боязливое выступление он не смог. И нам не под силу.

Ну а "Рома"? Из 22-ух ударов по воротам лишь три попали в створ, а забила она, как и соперник, лишь благодаря грубой ошибке вратаря. Переход на игру с тремя центральными защитниками и насыщение центра поля позволили полностью владеть инициативой. Но из-за этого же не хватало игроков в штрафной. Паулу Фонсека верит, что с такой игрой команда найдёт победы. Но ведь пока что все та же история повторяется. В трех матчах лиги на "Стадио Олимпико" в 2020-ом году "Рома" нанесла 75 ударов по воротам. Но забила лишь один мяч с игры. И набрала лишь одно очко. Крайне мало.

Инфантильный негранд

"Интер" также крайне разочаровал. Даже Антонио Конте не сумел предотвратить традиционное зимнее падение команды. И реакция тренера и Лаутаро Мартинеса (удален за это) в виде беспричинных бросков на арбитра и отказов от интервью лишь доказывает ее инфантильность. Взрослым оказался лишь капитан Самир Ханданович, заявивший, что дело абсолютно не в арбитре. И вправду, 40 процентов владения мячом дома против кризисного "Кальяри" и неспособность захватить центр поля, третья потеря подряд преимущества в счёте и третий 1:1 подряд, креатив исключительно от одиноких форвардов - вина не арбитров.

"Нерадзурри" не играли как гранд. Потому и не победили команду, набравшую лишь два очка в предыдущих шести матчах и десять дней назад влетевшую им же на "Меацца" в Кубке со счётом 1:4.

Месть на медленном огне

После такой игры и результатов "Интера" и "Лацио" на форумах уже принялись поздравлять "Ювентус" со Скудетто. Но туринцы даже переплюнули соперников. Такой беспомощной апатичной игры без креатива при Маурицио Сарри точно не было. Да и предыдущие команды этого тренера проигрывали из-за чего угодно, но только не так. Всего восемь ударов по воротам, ни одного в створ в первый час игры, ужасное движение, неточные пасы. И это после пяти матчей в новом году с 15-ю забитыми. И против кого? Почти разваленного "Наполи", впервые с 1998-го года проигравшего четыре домашних матча лиги подряд?

"Мы были пассивными, чрезвычайно запутанными. Тратили по пять касаний на мяч, играли как в замедленной съемке, оставляли разрывы. Опаздывали на каждый мяч. Это не мы. Им хватило абсолютного минимума для того, чтобы победить нас. И прежде всего - из-за отсутствия ментальной энергии. Все остальное - лишь следствие". Сарри прав. Капитан Леонардо Бонуччи говорил о том же. Что сделал "Наполи"? Создал чуть больше, старался, прессинговал, боролся, чисто пасовал, перекрыл оборону. И этого минимума хватило для мести своему бывшему герою, ушедшему в ненавистный "Ювентус".

"Гранде Аталанта"

Даже к "Аталанте" нашлись претензии. Причем и у самих ее представителей. Джан Пьеро Гасперини жалел, что команда не всегда поражает, признавал ментальные и физические падения. "Если бы мы играли как в Турине всегда - были бы первыми". Автор хет-трика Йосип Иличич говорил о желании научиться выигрывать со счётом 1:0, поскольку не всегда можно забить семь мячей. На самом деле, во время матча часто возникали мысли вроде "где они были против СПАЛ и "Болоньи" и даже злость на эту великолепную команду за то, что не борется за Скудетто и даже ныне не четвёртая.

Но в итоге осталось лишь восхищение. Восхищение командой, сразу после провала со СПАЛ забившей семь мячей одному из своих неудобнейших соперников. Командой, трижды за последние 35 дней забившей как минимум пять мячей в одном матче. И в пятый раз в сезоне - трижды в первом тайме (лучшая в лигах Топ-5). Восхищение суперподкатом и ассистом центрдефа Паломино на левом фланге атаки и заработанным пенальти центрдефом Толоем. Гениальными пасами Алехандро Гомеса вразрез. Голом Иличича ударом от центральной линии. "Аталанта" продолжает писать лучшие главы своей истории.

А "Торино"? Его президент и главный тренер не стали искать оправдания и объяснения. Их просто невозможно найти. Для "быков" нынешний сезон из-за войны болельщиков с руководством, сильного ослабления железной обороны и нестабильности результатов складывается очень тяжело. Но наибольшего поражения в истории клуба не ожидал никто. По сравнению с ним даже совершенно необъяснимые поражения дома от аутсайдеров СПАЛ и "Лечче" и потеря 3:0 в Вероне за 15 минут меркнут. Весь сезон "Торо" необъясним.

Умение цепляться

"Милан", получивший от "Гранде Аталанты" пять мячей в конце декабря, никоим образом не похож на великого. Главный тренер "Брешии", например, остался крайне разочарован результатом, резонно полагая, что его команда заслужила больше. Игроком матча несомненно был Джанлуиджи Доннарумма. Впрочем, его главный тренер Стефано Пиоли заявляет, что тот провал заставил подопечных прийти в себя, начать бороться. "Мы не играли хорошо в Брешии. Не хватало качества. Точности передач. Но ныне мы умеем цепляться и ждать, готовы страдать. А Златан Ибрагимович добавляет нам значимости".

Как хотите. Можете обвинять Ибру в диком промахе с пяти метров и в апатичной игре в целом, либо хвалить за "кросс" с фланга, который Ребич после рикошетов переправил в сетку. Можно критиковать команду за шестой подряд первый тайм без забитых и слабую игру в целом против аутсайдера. Можно считать, что "россонери" отскочили благодаря Доннарумме, а можно, как сам вратарь, новый лидер лиги по "сухим" матчам, хвалить стабильность обороны. Фактом остаются шесть "сухих" матчей из последних девяти и четыре победы подряд в лиге и Кубке. "Милан" упорно лезет наверх.

Уже не поддавки

Ранее борьба за Топ-6 казалась борьбой в поддавки. Но в 21-ом туре претенденты добавили. "Милан" победил. "Наполи" за неделю переиграл "Лацио" (в Кубке) и "Юве". Пусть и Гаттузо все еще злится из-за пропущенного гола и поражения от "Фиорентины" и не верит, что кризис пройден. "Кальяри" после четырех поражений и невнятной ничьей в Брешии смело выступил против "Интера", владел мячом, интересно комбинировал. А Раджа Наингголан голом доказал бывшей команде, что не помешал бы ей. Роландо Маран надеется на новое начало.

"Парма", чуть не остановившая "Ювентус", добрала очки против маленьких зебр. При далеко не лучшей игре, благодаря рикошету и ошибке вратаря. Но победила "всухую". У нее, как и у "Милана" с "Кальяри", 31 очко. "Болонья" одержала первую победу в четырех матчах, причем наконец нашла требуемую тренерами безжалостность у ворот, реализовав по максимуму. А "Верона" легко убрала очередного аутсайдера при огромном статистическом преимуществе. Иван Юрич отказывается говорить о Еврокубках. Но такая уверенность новичка лиги впечатляет.

Шестиочковое расстояние между шестым и 13-ым местами остается.

Худшая треть

Последняя треть Серии А на этот раз не впечатлила. "Удинезе" после трех побед подряд проиграл уже дважды. Поражение в Парме в клубе назвали шагом назад. Так же оценили 0:0 дома после двух побед подряд и в "Фиорентине". В первом тайме "фиалки" не попадали в створ ворот, в целом четырежды, в том числе и с пенальти, их спас вратарь Драговски. "Сампдория" не переиграла дома "Сассуоло", игравший с 25-ой минуты вдесятером. Даже создала и владела мячом меньше. Клаудио Раньери воспринял такую ничью нормально. А сам "Сассуоло" не продолжил камбек после победы над "Торино".

Аутсайдеры также ничего не добились. "Брешия" играет неплохо, но всего с двумя очками в шести последних матчах. "Лечче" всего с одним в шести, пусть и против "Интера". В других матчах он просто разваливается. Главный тренер Фабио Ливерани раздражённо требует настраиваться не только на грандов. "Дженоа" была обязана забивать "Фиорентине", но не смогла. Даже капитан Доменико Кришито не реализовал свой первый пенальти в карьере (из 13-ти). А наставник СПАЛ Леонардо Семпличи заявляет, что у команды истекает время. Победа над "Аталантой" осталась случайной.

Удинцы, флорентийцы и соперники по матчу в Генуе наиболее отвечают определению "болото". Но и они еще способны как и подняться повыше, к борьбе за Еврокубки, так и опуститься ниже, к борьбе против вылета. Впрочем, ныне "Милан", "Кальяри" и "Парма" далековато. А четыре аутсайдера выглядят явными. И равными, ведь их разделяет лишь одно очко.

Украинский след

Даже когда Иличич был в кризисе, а Гомес выглядел уставшим, Руслан Малиновский нечасто попадал в стартовый состав "Аталанты". Что же говорить ныне, когда словенец сравнялся со своим сезонным рекордом по забитым - 13?! Остается радоваться тому, что есть. Украинец вышел на поле на 71-ой минуте при счёте 5:0 и сумел разбудить уже заснувшую команду. Она вновь перехватила мяч и забила еще два гола. Сам Руслан часто касался мяча, чуть неточно пробил по воротам с 18-ти метров, прострелил на Гозенса, попавшего в защитника. Был причастным к истории. Пусть как и герой третьего плана.

Евгений Шахов к провалам своей команды не причастен. Он вновь остался в запасе. Теоретически ужасная серия "Лечче" должна предоставить ему шанс. Однако тренер реагирует иначе - подписывает еще одного игрока атаки Сапонару, ищет еще одного опорника. Вряд ли украинец найдёт себя в подобной ситуации.

Лучший игрок тура - Йосип Иличич ("Аталанта"). Три гола, среди них и из центра поля

Прорыв тура - "Наполи". Победа над "Ювентусом" в тяжелейшие времена

Разочарование тура - лидеры. Решили отдохнуть

Лучшие вратари тура - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") и Бартоломей Драговски ("Фиорентина"). Принесли очки

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). У него даже защитники успевают везде