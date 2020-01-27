Конте потребовалась помощь врачей после матча с Кальяри

Наставник "Интера" Антонио Конте тяжело перенёс ничейный результат в матче 21-го тура итальянской Серии с "Кальяри" (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в компенсированное время встречи с поля был удалён нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, а через одну минуту красную карточку получил резервный голкипер Томассо Берни. После этого Конте выбежал на поле и вступил в перепалку с главным арбитром встречи.

По информации источника, Конте не принял участие в послематчевой пресс-конференции, так как обратился за помощью к медицинскому штабу "Интера" из-за тахикардии. Частота сердечных сокращений 50-летнего специалиста превысила 100 ударов в минуту.