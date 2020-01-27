  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте потребовалась помощь врачей после матча с Кальяри
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте потребовалась помощь врачей после матча с Кальяри

Италия
(1 голосов)

Миланский клуб на последних минутах упустил победу

Конте потребовалась помощь врачей после матча с Кальяри
Новина українською

Наставник "Интера" Антонио Конте тяжело перенёс ничейный результат в матче 21-го тура итальянской Серии с "Кальяри" (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в компенсированное время встречи с поля был удалён нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, а через одну минуту красную карточку получил резервный голкипер Томассо Берни. После этого Конте выбежал на поле и вступил в перепалку с главным арбитром встречи.

По информации источника, Конте не принял участие в послематчевой пресс-конференции, так как обратился за помощью к медицинскому штабу "Интера" из-за тахикардии. Частота сердечных сокращений 50-летнего специалиста превысила 100 ударов в минуту.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...