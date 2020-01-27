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Джан в ближайшее время подпишет контракт с Боруссией Д

Италия
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Клубы уже продвинулись в переговорах

Джан в ближайшее время подпишет контракт с Боруссией Д
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую "Боруссию". Клубы продвинулись в переговорах после заминки, которая произошла накануне, сообщает Sky Sports.

По информации немецких СМИ, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит порядка 30 миллионов евро. При этом самому футболисту придется пойти на существенное уменьшение зарплаты: "Боруссия" сможет платить ему 10 миллионов в год, тогда как в "Юве" немец получал 16 миллионов.

В сезоне-2019/20 Джан провел на поле за туринский клуб всего 279 минут во всех турнирах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Эмре Джан
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