Италия
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Наполи может усилить защиту греческим футболистом
Интересный трансфер
Греческий защитник Димитрис Яннулис может оказаться в "Наполи". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянская сторона хочет усилить левый фланг обороны. Причина в плохой форме Гуляма, а также частой травматичности Марко Руи.
24-летний Димитрис играет за "ПАОК" с лета 2014 года. Он - игрок основы и в этом году провел 24 матча. Ранее за ним охотился московский "Локомотив".
Напомним, что "Наполи" в январе уже подписал Лоботку и Демме.
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