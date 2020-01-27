  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи может усилить защиту греческим футболистом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи может усилить защиту греческим футболистом

Италия
(1 голосов)

Интересный трансфер

Наполи может усилить защиту греческим футболистом
UA-Футбол
Новина українською

Греческий защитник Димитрис Яннулис может оказаться в "Наполи". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте такжеНаполи согласовал трансфер Политано, но форвард хочет перейти в Рому

Итальянская сторона хочет усилить левый фланг обороны. Причина в плохой форме Гуляма, а также частой травматичности Марко Руи.

24-летний Димитрис играет за "ПАОК" с лета 2014 года. Он - игрок основы и в этом году провел 24 матча. Ранее за ним охотился московский "Локомотив".

Напомним, что "Наполи" в январе уже подписал Лоботку и Демме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) ПАОК (Салоники) Димитрис Яннулис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...