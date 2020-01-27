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Рома договорилась о трансфере Переса, уже во вторник будет официальное объявление
Воспитанник "Барселоны" покидает Испанию
Нападающий "Барселоны" Карлес Перес продолжит карьеру в "Роме". Об этом сообщает Onda Cero Radio.
Два клуба полностью договорились о переходе испанца. По предварительным данным, "волки" за игрока заплатят 15 миллионов евро.
Уже завтра Перес прилетит в Рим, где его будет ожидать медобследование. После этого он подпишет контракт и об этом объявят официально. Остается неизвестным, будут ли каталонцы иметь право обратного выкупа.
Отметим, что в Риме Перес должен будет заменить Дзаньоло, который вылетел до конца сезона.