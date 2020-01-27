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Рома договорилась о трансфере Переса, уже во вторник будет официальное объявление

Италия
(1 голосов)

Воспитанник "Барселоны" покидает Испанию

Рома договорилась о трансфере Переса, уже во вторник будет официальное объявление
UA-Футбол
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Нападающий "Барселоны" Карлес Перес продолжит карьеру в "Роме". Об этом сообщает Onda Cero Radio.

Два клуба полностью договорились о переходе испанца. По предварительным данным, "волки" за игрока заплатят 15 миллионов евро.

Уже завтра Перес прилетит в Рим, где его будет ожидать медобследование. После этого он подпишет контракт и об этом объявят официально. Остается неизвестным, будут ли каталонцы иметь право обратного выкупа.

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Отметим, что в Риме Перес должен будет заменить Дзаньоло, который вылетел до конца сезона.

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В статье: Барселона Рома (Рим) Карлес Перес
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 19:40
У ФКБ после травмы Суареса, глубокого спада у Месси и использования Гризманна где угодно, но только чтоб не путался у Месси под ногами , теперь остался лишь один тинейджер Фати в нападении. Даже по Жиру не договорились. Чё Бармалей творит?
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 19:51
Понятно , что сейчас с одной из веток прискачет парнокопытных и поведает о том, что или информация не соответствует действительности или о том, что это мудрое и дальновидное решение Бармалея. Но хотелось бы услышать мнение адекватных форумчан...
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