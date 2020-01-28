Кубковый матч Милан - Торино начнется с минуты молчания в честь Брайанта

В Милане перед четвертьфиналом Кубка Италии "россонери" против "Торино" пройдет минута молчания в память о баскетболисте "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта, его дочери Джианны и еще семерых людей.

На "Сан Сиро" состоится матч, и "россонери" согласовали все условия с организатором турнира, сообщает Твиттер миланского клуба.

Также, "Милан" сообщил, что футболисты команды проведут весь матч с траурными повязками.

Напомним, что в воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.