Фламенго подписал форварда Интера

Габриэл "Габигол" Барбоса не вернется в Италию и продолжит выступления на родине.

"Фламенго" и миланский "Интер" достигли соглашения о трансфере 23-летнего бразильца, об этом сообщает официальный твиттер бразильской команды.

Футболист заключил четырехлетний контракт с "красно-черными", которые заплатили за трансфер 18 миллионов евро.

В составе чемпионов Бразилии Габигол, выступавший на правах аренды, забил 35 голов и отдал десять ассистов в 43 матчах. Кроме золотых медалей чемпионата "Фламенго" в 2019-м также выиграл и Кубок Либертадорес.