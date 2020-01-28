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Фламенго подписал форварда Интера

Италия
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Габигол сменил клубную прописку

Фламенго подписал форварда Интера
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Габриэл "Габигол" Барбоса не вернется в Италию и продолжит выступления на родине.

"Фламенго" и миланский "Интер" достигли соглашения о трансфере 23-летнего бразильца, об этом сообщает официальный твиттер бразильской команды.

Футболист заключил четырехлетний контракт с "красно-черными", которые заплатили за трансфер 18 миллионов евро.

В составе чемпионов Бразилии Габигол, выступавший на правах аренды, забил 35 голов и отдал десять ассистов в 43 матчах. Кроме золотых медалей чемпионата "Фламенго" в 2019-м также выиграл и Кубок Либертадорес.

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В статье: Интер (Милан) Интер Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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