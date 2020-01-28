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Буффону - 42! УЕФА поздравил голкипера эффектным видео

Италия
(1 голосов)

Поднимем бокалы за Джанлуиджи

Буффону - 42! УЕФА поздравил голкипера эффектным видео
Новина українською

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон 28 января отмечает свой очередной, уже 42-й день рождения.

Буффон начинал карьеру в "Парме" (первый матч – в 1995-м году!), откуда в 2001 году перешел в "Ювентус", став самым дорогим в то время голкипером мира. Старой Синьоре он отдал 17 лет своей жизни, голкипер не покинул туринский клуб даже тогда, когда тот был наказан ссылкой в ​​Серии В. В 2018-м он на сезон перешел в ПСЖ, однако летом 2019-го вернулся фактически в родной клуб.

Джанлуиджи, заслуживший прозвища Супермен и Бэтмен, выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Италии с "Пармой", девять раз брал золото Серии А с "Ювентусом", шесть раз выигрывал Суперкубок своей страны, с ПСЖ успел стать чемпионом Франции. Единственной непокоренной вершиной на клубном уровне стала Лига Чемпионов, в финале которой он играл трижды, но каждый раз его команда уступала.

Зато со сборной Италии он становился Чемпионом мира в 2006-м и доходил до финала Евро-2012. На клубном уровне он уже сыграл 911 матчей, из которых 408 сыграл на ноль. За Скуадра Адзурру он отстоял 176 поединков (63 без пропущенных голов). Приветствуя легенду с днем ​​рождения, официальный аккаунт УЕФА в twitter подготовил эффектное видео его вратарских подвигов.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Парма
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2020 в 15:44
иван лукич, с днюхой!
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