Италия
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Наполи объявил о подписании Маттео Политано
Клуб взял игрока в аренду с правом выкупа
Полузащитник "Интера" Маттео Политано стал игроком "Наполи".
Неаполитанский клуб арендовал 26-летнего игрока с обязательством выкупа. Итальянские СМИ сообщают, что сумма выкупа составит 25 млн евро, а зарплата футболиста будет 2,2 млн евро.
В нынешнем сезоне 26-летний итальянец провел за "Интер" 11 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.
Benvenuto Matteo! #ADL pic.twitter.com/CdcK1MDGhO— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 28, 2020
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