Наполи объявил о подписании Маттео Политано

Полузащитник "Интера" Маттео Политано стал игроком "Наполи".

Неаполитанский клуб арендовал 26-летнего игрока с обязательством выкупа. Итальянские СМИ сообщают, что сумма выкупа составит 25 млн евро, а зарплата футболиста будет 2,2 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец провел за "Интер" 11 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.