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Наполи объявил о подписании Маттео Политано

Италия
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Клуб взял игрока в аренду с правом выкупа

Наполи объявил о подписании Маттео Политано
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Полузащитник "Интера" Маттео Политано стал игроком "Наполи".

Неаполитанский клуб арендовал 26-летнего игрока с обязательством выкупа. Итальянские СМИ сообщают, что сумма выкупа составит 25 млн евро, а зарплата футболиста будет 2,2 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец провел за "Интер" 11 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

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В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Маттео Политано Наполи
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