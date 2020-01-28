Эриксен: Судя по статистике, в Англии я действительно хорошо играл

Новичок "Интера" Кристиан Эриксен поделился эмоциями от перехода в новый клуб.

"Я не мог дождаться момента, когда присоединюсь к клубу. Здорово быть здесь, счастлив стать игроком "Интера". Я воодушевлен и не могу дождаться, чтобы предстать перед фанатами. Я уже получил от них теплый прием, это было фантастически. Отлично себя чувствую.

Я не из тех, кто придает большое значение статистике, но знаю, что есть люди, любящие говорить об этом. Судя по статистике, в Англии я действительно хорошо играл. Пришло время принять новый вызов, я очень рад возможности играть в Серии А за большой клуб. "Интер" – это фантастический клуб.

Я знаю Конте со времен "Тоттенхэма", мы играли против его "Челси", это было очень сложно. С воодушевлением жду возможности узнать его лучше, понять, как играют его команды", – рассказал Эриксен.