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Лукаку: С самого начала понял, что играя в команде Конте я буду много забивать

Италия
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Они всегда хотели работать вдвоем

Лукаку: С самого начала понял, что играя в команде Конте я буду много забивать
UA-Футбол
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Форвард "Интера" Ромелу Лукаку вспомнил о своих впечатлениях, когда впервые играл против команды Антонио Конте.

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"Все началось во время товарищеского матча между Бельгией и Италией. Я увидел, что соперники играют в два форварда и создают очень много моментов. Я сразу понял, что с таким стилем игры я буду много забивать и это улучшит мои физические способности.

После игры я имел разговор с Конте и он сказал, что в ближайшее время возглавит "Челси". Я не мог туда перейти ("синие" когда-то отказались от Ромелу), но я сразу сказал, что если он будет тренировать другой клуб, то я последую за ним", - заявил бельгиец в интервью Tiki Taka.

Отметим, что форвард и правда забивает много голов в этом сезоне. Он отличился 14 раз в 21-м матче.

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В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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