Лукаку: С самого начала понял, что играя в команде Конте я буду много забивать

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку вспомнил о своих впечатлениях, когда впервые играл против команды Антонио Конте.

"Все началось во время товарищеского матча между Бельгией и Италией. Я увидел, что соперники играют в два форварда и создают очень много моментов. Я сразу понял, что с таким стилем игры я буду много забивать и это улучшит мои физические способности.

После игры я имел разговор с Конте и он сказал, что в ближайшее время возглавит "Челси". Я не мог туда перейти ("синие" когда-то отказались от Ромелу), но я сразу сказал, что если он будет тренировать другой клуб, то я последую за ним", - заявил бельгиец в интервью Tiki Taka.

Отметим, что форвард и правда забивает много голов в этом сезоне. Он отличился 14 раз в 21-м матче.