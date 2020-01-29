Кубок Италии. Милан - Торино 4:2 ОТ. На характере Коби и заменах Пиоли

Кубок Италии. 1/4 финала. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино" 4:2 (2:2 в основное время)

Голы: Бонавентура 12, Чалханоглу 90+1, 106, Ибрагимович 108 - Бремер 34, 71

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Крунич (Чалханоглу 82), Беннасер, Бонавентура (Леау 76), Пьонтек (Ибрагимович 65), Ребич (Кесси 106)

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер (Джиджи 82), Де Сильвестри (Лаксальт 112), Ринкон (Льянко 112), Лукич, Айна, Верди, Беренгер (Миллико 90), Белотти

Предупреждения: Эрнандес 30, Ребич 37, Кьер 53, Крунич 74, Конти 93, Ибрагимович 111 - Ринкон 22, Иццо 37

"Милан" и "Торино" разочаровали в 2019-ом году, особенно в его концовке. 2020-й как раз начали хорошо, почти не пропуская и побеждая. "Быки" даже победили "Рому" в гостях. Впрочем, миланцы продолжили унылыми победами на характере. А туринцы характер растеряли - камбек "Сассуоло", 7:0 "Аталанты". Сегодня они почти реабилитировались за последний кошмар, играли достойно. Но в итоге уступили серому, но боевитому сопернику. Во многом из-за скамьи запасных последнего.

В первом тайме "Милан" чувствовал себя удобно. Слишком удобно. Он начал мощно, забросал штрафную Сиригу мячами. Главным образом - с левого фланга, где привычно активничал лучший бомбардир Тео Эрнандес. На 12-ой минуте там оказался автор трех голов в последних двух матчах Ребич. После его "кросса" Бонавентуре оставалось лишь закатить.

Далее же хозяева удерживали преимущество в правильном ключе, спокойно владея мячом, держа его у штрафной соперника.

Вот только они забыли, что еще совсем недавно пребывали в кризисе и не доверяли своей обороне, забыли о созидании. Создан был лишь удар Кастильехо, отбитый Сиригу, и два слишком неточных удара головой. Забыли и об умении "Торо" играть против кризисных либо просто недостаточно сильных грандов. Ему хватило одной приличной атаки, одного паса воспитанника "Милана" Верди вразрез и одного неожиданного подключения центрального защитника Бремера. Бразилец остался один-на-один.

Второй тайм "Торо" начал смелее, завязал борьбу в центре поля. Однажды чуть не затолкал мяч в ворота. "Милан" же создал лишь чуть неточный удар головой Романьоли. Даже после выхода Ибрагимовича на поле в скучной игре гости в целом доминировали. И в итоге после розыгрыша штрафного Айна навесил, а тот же Бремер замкнул головой, сделав свой первый дубль в карьере. Более того - удвоив число своих забитых мячей в карьере. А ответы Ибры головой и издали были слишком слабыми.

Впрочем, "Милан" эры Златана никогда нельзя списывать со счетов. Он уже вырывал победу над "Удинезе" на 93-ей минуте и в Брешии при геройствах своего вратаря. Причем оба раза забивал игрок, вышедший на замену. И ныне забил такой. На 91-ой минуте Чалханоглу после скидки Кастильехо отлично пробил с 17-ти метров. А сразу после этого сам Ибра еще и не попал в упор и мощно пробил с десяти метров (вратарь). Спас Сиригу и от похожего удара Хакана уже в начале овертайма.

В целом овертайм был намного более интересным, чем основное время. Эрнандес проиграл двойную дуэль Сиригу, Доннарумма также спасал, от удара Де Сильвестри в упор и двух мощных попыток Белотти. И в итоге вновь сыграли замены "Милана". Только-только вышедший на поле Кесси бросил в прорыв Чалханоглу, а тот мощным ударом с линии штрафной сделал свой первый дубль в Италии. А вскоре Ибрагимович наконец-то четко замкнул скидку Леау (ещё две замены Стефано Пиоли) и снял все вопросы.

Пожалуй, символично, что в матче, посвященном памяти легендарного 24-го номера "Лос Анджелес Лейкерс" и болельщика "Милана" Коби Брайанта (минута молчания, траурные повязки на руках игроков, его огромная футболка за угловым флажком), его любимая команда продемонстрировала характер и голод к победе самого Коби, забила четырежды и победила. С таким характером и такими умными заменами она даже способна побороться с "Ювентусом" в полуфинале.

Фото - Sky.it