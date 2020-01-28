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Обмена не будет: Ювентус решил сохранить Де Шильо, Курзава останется в Париже

Италия
(1 голосов)

А на бумаге смотрелось интересно

Обмена не будет: Ювентус решил сохранить Де Шильо, Курзава останется в Париже
UA-Футбол
Новина українською

В конце прошлой неделе появились слухи, что "Ювентус" и "ПСЖ" достигли договоренности об обмене защитниками. Однако, после этого дело не продвинулось.

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По данным Sky Sport Italia, никакого обмена не будет. Чемпион Италии в последний момент решил изменить свое решение и сохранить Маттиа Де Шильо.

Теперь остается неизвестной судьба Лейвина Курзава. У защитника осталось лишь полгода по контракту с клубом и "ПСЖ" намеревался извлечь из него выгоду. Тухель давно потерял свою веру в футболиста.

Ранее в подписании Курзавы был заинтересован "Арсенал". Возможно, они предпримут новую попытку купить игрока зимой.

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В статье: Ювентус (Турин) Маттиа Де Шильо Лейвин Курзава ПСЖ
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