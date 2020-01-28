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Обмена не будет: Ювентус решил сохранить Де Шильо, Курзава останется в Париже
А на бумаге смотрелось интересно
В конце прошлой неделе появились слухи, что "Ювентус" и "ПСЖ" достигли договоренности об обмене защитниками. Однако, после этого дело не продвинулось.
По данным Sky Sport Italia, никакого обмена не будет. Чемпион Италии в последний момент решил изменить свое решение и сохранить Маттиа Де Шильо.
Теперь остается неизвестной судьба Лейвина Курзава. У защитника осталось лишь полгода по контракту с клубом и "ПСЖ" намеревался извлечь из него выгоду. Тухель давно потерял свою веру в футболиста.
Ранее в подписании Курзавы был заинтересован "Арсенал". Возможно, они предпримут новую попытку купить игрока зимой.