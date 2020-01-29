Интер - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

29 января. 21:45. Кубок Италии. 1/4 финала. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Фиорентина" проводит слабый сезон. Восемь матчей без побед в декабре, смена тренера, всего 13-ое место в лиге. "Интер" как раз превосходит ожидания, борясь за Скудетто. Но в последние недели буксует и страшно нервничает. В воскресенье дома он не переиграл кризисный "Кальяри", флорентийцев же в субботу от поражения дома от аутсайдера Серии А "Дженоа" спас вратарь. Обе явно захотят реабилитироваться в Кубке. Тем более, что в 1/8 финала "нерадзурри" разгромили тот же "Кальяри" (4:1), а "фиалки" победили саму "Аталанту". Должно быть интересно.

В "Интере" нервничают почти всегда. Уж точно - каждую зиму, при традиционных плохих сериях. И уж точно - при Антонио Конте. Две победы в семи последних матчах лиги, в том числе и трижды подряд 1:0 в начале, но всего 1:1 в итоге, лишь добавили огня. Тем более, что последние два соперника - "Лечче" и "Кальяри" - набрали лишь 1-2 очка в предыдущих шести матчах. В концовке матча против сардов, владевших мячом 60 процентов времени, Конте и Лаутаро Мартинес потеряли самообладание, набросились на арбитра. Наставник в итоге даже почувствовал себя плохо из-за переживаний.

И дело не только в результатах, но и в игре. В справедливости ничьих. "Нерадзурри" действовали слишком пассивно, лишь удерживали преимущество, мало создавали. И пропускали из-за серьёзных ошибок защитников либо рикошета от них. Как заявил капитан Самир Ханданович, команда не умеет добивать матчи, и арбитры здесь не при чем. В такой ситуации любой соперник опасен. В том числе и "Фиорентина". Ее новый наставник Джузеппе Якини умеет строить игру в обороне, играет по той же схеме 3-5-2, а вратарь команды Бартоломей Драговски великолепен. То, что нужно для побед над фаворитом.

После прихода Якини команда добыла три победы и две ничьи в пяти матчах лиги и Кубка лишь с двумя пропущенными. В том числе и над "Аталантой" в Кубке, играя в меньшинстве, и уверенно - над "Наполи" в гостях в лиге. А еще до Якини, в декабре, остановила тот же "Интер". На "Артемио Франки" "Фиорентина" пропустила первой от лучшей команды лиги по ранним голам. Но затем полностью перехватила инициативу, давила, заставляла соперника лишь отбиваться. И в итоге сравняла в добавленное время. Такое развитие событий возможно и в отчетном матче.

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Кадры

Конте постоянно жалуется на травмы и куцый состав. Сегодня не сыграют Брозович, Д'Амброзио и Гальярдини и, скорее всего, получивший травму в воскресенье Шкриньяр. Годину не позволяют играть трижды в неделю. Остаются Раноккия, Бастони и Де Фрай в центре обороны и Кандрева с Бираги/автором ассиста в воскресенье Эшли Янгом по краям. Брозовича заменит Валеро, к нему присоединятся Барелла, Сенси либо Весино. Лаутаро дисквалифицирован в лиге, потому сыграет в Кубке. А рядом с ним расположится либо Лукаку, либо не находящий себя Алексис Санчес.

Второй вратарь "Фиорентины" Терраччьяно должен заменить Драговски. Дисквалифицированного капитана Пеццеллу в центре обороны заменит Чеккерини. В центре поля не выйдет Кастровилли, проведший ночь в больнице из-за удара по голове в субботу. Чистый опорник Бадель либо игрок атаки Эйссерик заменит его. А в атаке сыграют двое из трех - Кутроне, Влахович либо Кьеза. Первый забивал "Аталанте" в 1/8 финала, а своим лучшим голом в карьере считает победный "Интеру" на 104-ой минуте кубкового матча сезона 2017/18. А второй забивал "Интеру" в декабре отличным ударом на 92-ой минуте.

"Интер": Ханданович, Бастони, Раноккия, Де Фрай, Кандрева, Валеро, Барелла, Сенси, Янг, Мартинес, Санчес

"Фиорентина": Терраччьяно, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Лирола, Бадель, Пулгар, Бенасси, Дальберт, Кутроне, Кьеза

Прогноз: Интер - Фиорентина 1:1

Зимние провалы "Интера" касаются и Кубка. В пяти из шести последних сезонов он вылетал из турнира еще до полуфинала, в последних трех - именно в четвертьфинале. Кроме того, три из четырех последних очных матчей закончились ничьей. Также напомним, что бывшим игрокам "Интера" - капитану Примаверы Бенасси и арендованному у него Дальберту - есть что доказывать. В тактическом плане полуфиналист Кубка-2019 более чем способен остановить соперника. Например, на традиционном счете 1:1. На это и ставим. А кто в итоге выйдет в полуфинал? Все же "Интер".