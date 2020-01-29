Забил и отпраздновал на коленях: Златан эффектно поставил точку в кубковом матче с Торино

Состоялся третий поединок Кубка Италии, в котором определился еще один полуфиналист турнира – "Милан" с трудом, но переиграл на "Сан-Сиро" команду "Торино". Уже на 12 минуте хозяева открыли счет (Бонавентура), но затем Бремер сравнял цифры на табло, а во втором тайме бразильцу и вовсе удалось вывести гостей вперед. Чалганоглу сумел перевести игру в овертайм, а затем, уже в первые 15 минут дополнительного времени, установить счет 3:2.

Эффектную точку в матче поставил Златан Ибрагимович – после передачи с фланга, швед уже практически в падении отправил снаряд мимо голкипера, после чего оказался на коленях и поднял руки вверх, празднуя победу с болельщиками "Милана". Ибра забил свой 2-й гол в 5 матчах за "россонери" после возвращения.

Look at Ibrahimović’s movement & how he asks for the ball man! ????❤️????



Piatek just waits for it then falls... pic.twitter.com/RiB5dBv59m — Ⅲ (@Semprista) January 29, 2020

Подопечные Пиоли выходят в ½ финала Кубка Италии, где встретятся с "Ювентусом". Первый поединок состоится в Милане 12 февраля, ответный – в Турине 4 марта. Интересно, что "красно-черные" выиграли 5 матчей подряд впервые за 2 года (три поединка – в Серии А). Были обыграны "Кальяри" (0:2), "СПАЛ" (3:0), "Удинезе" (3:2), "Брешия" (0:1) и "Торино" (4:2).

P. S. Видимо, "Милан" возвращается - как может быть по-другому, с таким тренером: