Забил и отпраздновал на коленях: Златан эффектно поставил точку в кубковом матче с Торино

Состоялся третий поединок Кубка Италии, в котором определился еще один полуфиналист турнира – "Милан" с трудом, но переиграл на "Сан-Сиро" команду "Торино". Уже на 12 минуте хозяева открыли счет (Бонавентура), но затем Бремер сравнял цифры на табло, а во втором тайме бразильцу и вовсе удалось вывести гостей вперед. Чалганоглу сумел перевести игру в овертайм, а затем, уже в первые 15 минут дополнительного времени, установить счет 3:2.

Эффектную точку в матче поставил Златан Ибрагимович – после передачи с фланга, швед уже практически в падении отправил снаряд мимо голкипера, после чего оказался на коленях и поднял руки вверх, празднуя победу с болельщиками "Милана". Ибра забил свой 2-й гол в 5 матчах за "россонери" после возвращения.

