"Ювентус – лучшая команда Италии, но мы можем победить". Пиоли – о полуфинале Кубка страны

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о своих эмоциях после четвертьфинала Кубка Италии с "Торино" (4:2). В ½ финала "красно-черные" сыграют с туринским "Ювентусом", лидером чемпионата страны. Цитирует наставника La Gazzetta dello Sport.

"Я увидел прекрасную игру в нашем исполнении в матче с "Торино". Мы не заслуживали того, чтобы уступать в счете во втором тайме: в первом "Милан" должен был забивать больше одного гола. Игроки показали большое желание, поэтому заслуженно прошли в следующий раунд".