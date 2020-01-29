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"Ювентус – лучшая команда Италии, но мы можем победить". Пиоли – о полуфинале Кубка страны

Италия
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Тренер "россонери" верит в лучшее

"Ювентус – лучшая команда Италии, но мы можем победить". Пиоли – о полуфинале Кубка страны
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о своих эмоциях после четвертьфинала Кубка Италии с "Торино" (4:2). В ½ финала "красно-черные" сыграют с туринским "Ювентусом", лидером чемпионата страны. Цитирует наставника La Gazzetta dello Sport.

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"Я увидел прекрасную игру в нашем исполнении в матче с "Торино". Мы не заслуживали того, чтобы уступать в счете во втором тайме: в первом "Милан" должен был забивать больше одного гола. Игроки показали большое желание, поэтому заслуженно прошли в следующий раунд".

"Встретимся с "Ювентусом" – лучшей командой Италии, но мы можем их победить. Многое будет зависеть от нашего выступления, но сначала нужно встретиться с "Вероной" и в дерби с "Интером".

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В статье: Ювентус (Турин) Кубок Италии Милан
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