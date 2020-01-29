Ибрагимович: Я никогда не покидал Милан

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на победу команды в матче 1/4 финала Кубка Италии с "Торино" (4:2). Напомним, миланский клуб одержал победу в дополнительное время встречи, а Ибрагимович забил последний гол.

"Я никогда не покидал "Милан", — написал Ибрагимович на странице в "Твиттере".

Напомним, что Ибрагимович перешёл в "Милан" в начале января на правах свободного агента из "Лос-Анджелес Гэлакси". Контракт шведского игрока с клубом рассчитан до ближайшего лета и предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.

"Милан" набрал 31 очко в 21 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.