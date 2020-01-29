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Эриксен попрощался с болельщиками Тоттенхэма

Италия
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Игрок на протяжении 6,5 лет выступал за "шпор"

Эриксен попрощался с болельщиками Тоттенхэма
Новина українською

Полузащитник Кристиан Эриксен обратился к болельщикам"Тоттенхэм Хотспур".

Напомним, 28 января игрок перешел в миланский "Интер".

"Дорогие болельщики „Тоттенхэма“! Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провёл много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провёл в „Тоттенхэме“. Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды, но иногда просто хочется попробовать что-то новое!

Так что, болельщики "шпор", для меня было честью играть за ваш клуб. Надеюсь, мы ещё встретимся в будущем!" — написал Эриксен на странице в "Твиттере".

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В статье: Кристиан Эриксен Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
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