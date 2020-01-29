Сербский Ибрагимович. Душан Влахович, огорчивший Интер и Наполи

В прошлом году, когда стало очевидно, что Златан Ибрагимович не останется в МЛС и вернется в Европу, "Фиорентина" называлась среди претендентов на ноги и голову возрастного форварда. Шведский страйкер сделал выбор в пользу "Милана", который называет родным, а во Флоренции вряд ли горюют по этому поводу, ведь в их составе есть свой Ибра, только сербский. И зовут парня Душан Влахович.

18 августа 2019 года – эта дата должна быть выгравирована золотыми цифрами в истории Душана Влаховича. Третий раунд Кубка Италии. "Фиорентина" играет дома на "Артемио Франки" против "Монцы" Берлускони и Галлиани, выступающей в Серии С, третьем итальянском дивизионе. На табло – 0:1 в пользу гостей и 74-ая минута. Все летит к чертям, ведь "Фио" с Монтеллой уже несколько месяцев не побеждали, а тут еще до кучи осталось проиграть каким-то выскочкам. Винченцо понимает, что Боатенг в качестве центрфорварда не справляется, нужно рисковать. Вместо Бенасси появляется Влахович, высокий форвард.

Душану хватило шести минут, чтобы сравнять счет в матче. Через еще шесть он уже сделал дубль. Окончательный счет 3:1 установил на 89-й минуте Федерико Кьеза. Честь "Фиорентины" и Монтеллы была спасена силами парня, который совершенно недавно был лучшим бомбардиром флорентийской Примаверы, а сейчас является джокером для нащупывающей свою игру "виолы".

Душан Влахович родился 28 января 2000 года в Белграде. В отличии от других балканских игроков, детство Влаховича не было напрямую задето войной. Свои первые футбольные шаги он делал в футбольной школе "Алтина Земун", которая поставляла кадры для местной команды "Земун". За "Земун" в свое время играли голкипер сборной Сербии Владимир Стойкович и защитник донецкого "Шахтера" Ненад Лалатович. Влахович по своему развитию опережал сверстников, потому всегда играл с более старшими ребятами. Затем его увидели скауты "ОФК Белград". Этот клуб всю свою историю находится в тени более грозных соседей – "Партизана" и "Црвены Звезды". Интересно, что будучи еще совсем молодым, Душан успел сыграть один матч за "Црвену", но в 14 лет стал игроком академии "Партизана", злейшего врага "красных".

"Мой отец не хотел, чтобы я играл на "Маракане", но "Црвена" была настойчива и я провел один матч за них на Турнире дружбы в Биелине. Я сыграл полуфинальный матч против "Динамо" Загреб, забил один мяч и не забил пенальти. Так закончилась моя карьера в "Црвене Звезде". Я всегда хотел играть только за "Партизан", – сказал в 2015 году в интервью mozzartsport.com Влахович.

В пятнадцать лет – первый профессиональный контракт с "Партизаном", в шестнадцать – попадание в состав первой команды и дебют против "ОФК". Это позволило ему стать самым молодым дебютантом за всю историю "черно-белых". Следующий рекорд – самый молодой игрок белградского дерби. Тогда пало достижение другого талантливого серба – Луки Йовича. Свой первый гол на профессиональном сербском уровне Влахович отправил в ворота "Радника". Это также стало рекордом – самый молодой игрок "Партизана", который забил гол. В том сезоне еще два гола было забито в Кубке, причем в полуфинале ("Спартак" из Суботицы) и финале ("Явор").

"Это нормально, что я привлек внимание журналистов и фанатов. Не буду лгать, мне приятно, но я не витаю в облаках. Обе мои ноги крепко стоят на земле и только если я продолжу много работать, то смогу чего-то достичь. Впервые "Партизан" заметил меня, когда мне было десять. Когда в четырнадцать меня позвали из "ОФК" в "Партизан", соглашение было достигнуто быстро".

В пятнадцать лет сербский форвард уже начал создавать себе подушку безопасности на случай, если с футболом ничего не получится или вдруг настигнет тяжелая травма. Он поступил в медицинскую школу Земуна, так как "никто не знает, что может случиться завтра, а высшее образование никому не повредит".

Не так давно его включали в топы игроков, которые в различных футбольных менеджерах стоят недорого, но при этом дают результат и неплохо развиваются, а сегодня он забивает важные голы на элитном итальянском уровне. В шестнадцать лет за ним следили скауты "Арсенала" и "Ювентуса", предполагалось, что "гуннеры" смогут забрать его за два миллиона фунтов, однако когда за дело взялась "Фиорентина", шансов у англичан не осталось. Все-таки именно флорентийская команда в последние годы довольно часто снимала все самые топовые сербские сливки. "Партизан" изо всех сил пытался удержать талантливого форварда, но не удалось.

"Фиорентина" договорилась с Влаховичем о контракте еще тогда, когда игроку не было восемнадцати лет. В клубе ждали его восемнадцатого дня рождения и 28 января 2018 года преподнесли своеобразный подарок – пятилетний контракт и восемнадцатый номер на спине. По правилам до июля играть он не мог, потому просто тренировался с командой. Было очевидно, что сразу к основной команде его не подключат. Влаховича отправили набивать шишки в Примаверу.

Винченцо Монтелла, который на тот момент возглавлял "Фиорентину", поступил здраво. Он следил за успехами Влаховича, но не форсировал его попадание в первую команду. Еще в 2018 году Душана стали заявлять на матчи, а свои первые игровые минуты он получил против "Интера", сыграв последнюю семиминутку. При этом форвард и дальше курсировал между "Фио" и его Примаверой. Окончательный перевод состоялся лишь летом прошлого года после того, как Примавера "Фиорентины" выиграла Кубок Примавер, а Влахович стал лучшим бомбардиром – шесть голов в общем и хет-трик в финале против "Торино".

В этом году молодой серб еще не стал стабильным игроком стартового состава, но уже имеет в активе несколько попаданий в число одиннадцати тех, кто начинает матч. На 21 января на его счету четыре гола за 778 игровых минут Серии А, два из них были забиты в проигранном матче "Кальяри"(5:2), оставшиеся были отправлены в ворота "Интера" и "Наполи".

Душана Влаховича можно назвать игроком типичного таранного типа. Его рост составляет 190 см, что позволяет хорошо играть на втором этаже. Конституция его тела дает ему преимущество в борьбе тело в тело с массивными центральными защитниками соперника. Не смотря на росто-весовые показатели, Влахович обладает хорошей стартовой и дистанционной скоростью, что он продемонстрировал во время забитого гола в ворота "нерадзурри". Также стоит отметить, что Душан не обделен техникой. Пока рано говорить о том, что он придется ко двору где-то, кроме "Фиорентины". У СМИ сейчас другие герои, потому Душан Влахович может продолжать развивать самого себя.