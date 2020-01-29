Кубок Италии. Интер - Фиорентина 2:1. Тот же сценарий с другой концовкой

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Кандрева 44, Барелла 67 - Касерес 60

"Интер": Ханданович, Бастони, Раноккия, Годин, Кандрева (Мозес 74), Весино, Барелла, Янг, Санчес (Эриксен 66), Л. Мартинес, Лукаку (Эспозито 88)

"Фиорентина": Терраччьяно, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Лирола (Геззаль 84), Бадель (Кутроне 56), Пулгар, Бенасси, Дальберт, Влахович, Кьеза (Соттил 80)

Предупреждения: Касерес 45, Дальберт 66, Соттил 89

Несмотря на 11 мест разрыва в турнирной таблице, "Фиорентина" чувствовала себя даже лучше, чем "Интер". Новый тренер Джузеппе Якини принес ей три победы и две ничьи в пяти матчах с двумя пропущенными, в том числе и победу над "Аталантой" в Кубке. "Нерадзурри" в Кубке разгромили "Кальяри" (4:1). Но в лиге выдали три 1:1 подряд, теряя 1:0 и играя крайне уныло в атаке и нервно в целом. А в последней очной встрече еще до Якини в декабре флорентийцы доминировали и вырвали 1:1 на 92-ой минуте. И ныне миланцы потеряли 1:0. Но на этот раз забили больше и победили.

Антонио Конте, заявлявший, что тактическая схема 3-5-2 исчезнет из его команды только через его труп, перешел на 3-4-1-2 с Алексисом Санчесом позади двух форвардов. Все трое высоким прессингом пытались подтвердить реноме лучшей команды Серии А по ранним голам. Но "Фиорентина" в итоге отделалась лишь 35-ю процентами владения мячом и ударом головой своего же защитника под давлением чилийца. Террачьяно взял мяч, а первый официальный удар в створ ворот в матче нанес лишь Весино на 27-ой минуте. Издали, слабо. К тому времени игра уже давно состояла лишь из стерильного владения мячом хозяевами.

"Интер" все же нашел гол. В раздевалку. Причем вингер Кандрева и форвард Мартинес поменялись местами. Отличная четырехходовка с пяткой, но и с сонными защитниками, оставила Антонио перед пустыми воротами. А второй тайм начался серией ударов. Лаутаро немного не попадал с угла вратарской и метров с 18-ти, не доставал мяч у ворот. Удар Весино головой вратарь выцарапал из-под стойки. Однако команда Конте вновь позволила сопернику вернуться. Касерес после углового пробил головой хитрее - с отскоком от газона. И почти сразу же Хандановичу пришлось блестяще выигрывать дуэль у Влаховича.

История последних матчей "Интера" повторялась. Конте попытался изменить ее дебютом звёздного новичка Кристиана Эриксена. Удалось сразу же. Хотя и без прямого участия датчанина. Быстрая атака Мартинеса и Весино, Миленкович выбивает мяч на ногу Барелле, и тот отлично пробивает слета с 18-ти метров. А далее "Интер" уже не терял инициативу. Не в последнюю очередь - благодаря спокойным пасам Эриксена. Разве что Соттил пытался сравнять ударом издали. Ханданович четко взял. Полуфинальная двухматчевая встреча с "Наполи" (первый матч в гостях) была обеспечена.

"Наполи" - "Интер" и "Милан" - "Ювентус". Именно победители этих противостояний встретятся в финале Коппа Италия сезона 2019/20.